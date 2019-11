Lancement de la 23e édition des prix Hommage bénévolat-Québec - Les ministres Jean Boulet et Pierre Dufour désignent les porte-parole de la région de l'Abitibi-Témiscamingue

QUÉBEC, le 31 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, a annoncé que la période de mise en candidature pour la 23e édition des prix Hommage bénévolat-Québec se terminera le 5 décembre 2019. Remise par le gouvernement du Québec, cette distinction souligne l'engagement extraordinaire de bénévoles et d'organismes de toute la province, qui, par leur implication, agissent concrètement pour améliorer la vie des membres de leur communauté.

M. Boulet et M. Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec, ont dévoilé les noms des porte-parole régionaux de cette année. Bien connues dans leur communauté, ces personnes feront connaître les prix pour inciter le plus grand nombre de personnes à soumettre une candidature. Disponibles pour les médias, elles peuvent également présenter les prix aux municipalités ou lors de divers rassemblements.

Ces personnes sont les suivantes :

Daniel Asselin Directeur général Loisir et sport Abitibi-Témiscamingue Kathleen Baldwin Directrice générale Centre de bénévolat de Rouyn-Noranda Lisyane Morin Membre de l'équipe de l'organisme Loisir et sport Abitibi-Témiscamingue Francis Murphy Directeur général adjoint Loisir et sport Abitibi-Témiscamingue Line Ouimette Directrice générale Centre d'action bénévole l'Amicale

Citations :

« Les bénévoles ne cherchent pas les honneurs, mais il importe de reconnaître leur engagement et leur dévouement. Je convie donc la population à soumettre aux prix Hommage bénévolat-Québec la candidature de personnes et d'organismes exceptionnels qui contribuent au développement et au bien-être de la collectivité. Cette prestigieuse marque de reconnaissance gouvernementale permet de mettre en lumière et de remercier ces gens de cœur pour leur essentiel apport à leur communauté. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Dans notre région, de nombreux bénévoles et organismes généreux méritent de voir leurs actions reconnues. Je compte sur la précieuse collaboration de nos porte-parole pour faire connaître les prix Hommage bénévolat-Québec et inciter la population à soumettre des candidatures pour ces prix importants, parmi les plus prestigieux en matière d'action bénévole au Québec. Je suis convaincu que ces candidatures mettront en valeur l'engagement exceptionnel qui est réalisé au quotidien par les citoyens de notre région. »

Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

Faits saillants :

Il est possible de soumettre des candidatures dans trois catégories, soit Jeune bénévole - Prix Claude-Masson , qui souligne l'engagement bénévole de personnes de 14 à 35 ans, Bénévole , qui rend hommage à des personnes de 36 ans ou plus, et Organisme , qui vise à reconnaître l'action d'organismes à but non lucratif qui soutiennent l'engagement bénévole au sein de leur communauté. De plus, un prix spécial sera remis à un ou une jeune bénévole pour son apport dans le domaine de la communication.

, qui souligne l'engagement bénévole de personnes de 14 à 35 ans, , qui rend hommage à des personnes de 36 ans ou plus, et , qui vise à reconnaître l'action d'organismes à but non lucratif qui soutiennent l'engagement bénévole au sein de leur communauté. De plus, un prix spécial sera remis à un ou une jeune bénévole pour son apport dans le domaine de la communication. Un comité de sélection choisira une quarantaine de lauréats et lauréates.

La période de mise en candidature prendra fin le 5 décembre, Journée internationale des bénévoles.

En tant que collaborateurs essentiels aux prix Hommage bénévolat-Québec, le Réseau de l'action bénévole du Québec, la Fédération des centres d'action bénévole du Québec ainsi que les porte-parole régionaux se mobilisent à nouveau pour promouvoir les prix et l'action bénévole dans toutes les régions du Québec.

La cérémonie de remise des prix aura lieu au printemps 2020.

Pour obtenir plus d'information ou pour soumettre une candidature, visitez le site Internet consacré aux prix Hommage bénévolat-Québec, à www.ditesluimerci.gouv.qc.ca, ou communiquez avec le Secrétariat à l'action communautaire autonome et aux initiatives sociales, au 1 800 577-2844, poste 68159.

