Lancement de la 2023 Understanding China Conference à Guangzhou, en Chine

GUANGZHOU, Chine, le 30 nov. 2023 /CNW/ - La conférence internationale 2023 « Understanding China » (« la conférence »), organisée par le China Institute for Innovation & Development Strategy (« CIIDS »), aura lieu à Guangzhou du 1er au 3 décembre. La conférence, portant sur les nouveaux efforts de la Chine dans un contexte de changements mondiaux sans précédent visant à élargir la convergence des intérêts et à bâtir une communauté d'avenir commun, réunira des politiciens, des stratèges, des universitaires, des entrepreneurs et des diplomates étrangers de renom en Chine, de même que des représentants d'organisations internationales et d'entreprises multinationales en Chine pour entamer un dialogue avec des représentants du gouvernement, des universitaires et des entrepreneurs chinois.

La conférence prévoit une série d'activités pour promouvoir la communication, y compris de courtes collections et expositions de vidéos, des discours-programme et des récits chinois en anglais, tout en publiant une série de documentaires qui dépeignent l'image moderne de la Chine.

La courte collection et exposition de vidéos, « China in the Eyes of the Young -- Chinese and Foreign Short Videos Screening and Award Ceremony », vise à rassembler des ressources supérieures d'outre-mer et à promouvoir l'initiative et l'enthousiasme des jeunes du monde entier en se concentrant sur les histoires chinoises et en les racontant. L'événement invite de jeunes équipes de création, les grandes universités et les particuliers à rassembler d'excellents courts métrages vidéo avec une vision globale.

Au cours de la conférence, le CIIDS s'associera au China Global Television Network (CGTN) pour co-organiser un événement spécial où des invités de renom ayant des antécédents différents partageront leurs histoires sur la façon de comprendre la Chine, chacun de leur point de vue. Parmi eux, Yves Leterme, ancien premier ministre de la Belgique; Moon Chung-in, président de l'Institut Sejong en Corée du Sud; Martin Jacques, expert renommé de la Chine; Mushahid Hussain Syed, président du Comité de la défense du Sénat pakistanais; Wang Jian, académicien de l'Académie chinoise d'ingénierie, et Vikram Channa, vice-président de Content chez Discovery Networks Asia-Pacific.

The Stories of China Retold in EnglishChallenge se prépare pour une autre ronde. Cet événement offre aux jeunes une plateforme pour promouvoir la culture chinoise par la récitation en anglais, des discours créatifs, des monologues dramatiques ou la mise en valeur des talents chinois. Depuis 2020, l'initiative a attiré plus de 300 000 jeunes du monde entier.

An Exchange On China, lancé conjointement par le CIIDS et Discovery Channel, est une série de six épisodes conçue pour permettre à la communauté internationale de mieux comprendre la Chine en cette ère nouvelle.

Veuillez consulter les sites http://ddzg.ciids.cn/trends/ and https://youtu.be/j8NkP3BXZdI?si=9rdX-MnHQ2J0JIO1 pour en savoir davantage.

