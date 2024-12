GUANGZHOU, Chine, 11 décembre 2024 /CNW/ - La Conférence internationale « Understanding China 2024 » (Comprendre la Chine 2024) s'est terminée après trois jours de discussions enrichissantes, rassemblant des dirigeants politiques, des universitaires, des dirigeants d'entreprise et des représentants d'organisations internationales. Organisé par le China Institute for Innovation and Development Strategy (CIIDS), l'événement a fourni une plateforme essentielle pour favoriser la compréhension mondiale du parcours de modernisation de la Chine et de ses répercussions sur le développement international. Le succès de la conférence a renforcé son rôle en tant que lieu clé de dialogue sur la croissance de la Chine dans le monde.

La conférence « Comprendre la Chine 2024 » se termine avec succès : une nouvelle voie pour une compréhension mondiale du processus de modernisation de la Chine

Dans son discours de clôture, le président Feng Wei a souligné l'importance de la conférence et l'urgence de comprendre la Chine dans le monde en évolution rapide d'aujourd'hui. « En cette ère de bouleversements constants, le monde doit comprendre la Chine plus que jamais. La conférence "Comprendre la Chine" ne consiste pas seulement à comprendre le passé et le présent de notre nation, mais elle fournit également des renseignements clés pour la coopération mondiale et le développement futur », a-t-il déclaré.

Explorer la modernisation de la Chine et son incidence à l'échelle mondiale

La conférence de cette année était axée sur la modernisation de la Chine et son incidence plus large sur le monde, offrant un examen approfondi des réformes en cours et de l'approche distinctive du pays en matière de développement. Des conférenciers de divers domaines ont souligné en quoi le modèle de modernisation de la Chine, enraciné à la fois dans la tradition et l'innovation, présente de nouvelles possibilités de collaboration mondiale, en particulier dans les domaines du commerce, de l'économie et des relations internationales.

Les discussions ont exploré l'importance du parcours de la Chine vers la modernisation, en mettant l'accent sur la façon dont elle allie des valeurs culturelles de longue date aux exigences de la croissance moderne. Les experts présents à l'événement ont fourni de précieux renseignements sur les aspects pratiques du développement de la Chine, soulignant la pertinence de la modernisation de la Chine pour façonner l'avenir du commerce mondial, de la diplomatie et de la croissance économique.

Une plateforme de dialogue et de coopération pour l'avenir

Dans son discours de clôture, le président Feng a également souligné l'incidence à long terme de la conférence. « Au cours de ces trois jours, marqués par plus de 60 événements et discussions, nous avons créé un moment précieux pour échanger des idées qui continueront d'évoluer, a souligné M. Feng. Mais d'un point de vue plus large, la véritable profondeur de pensée, de réflexion et de diffusion ne fait que commencer. Nous utiliserons cette conférence comme un nouveau point de départ pour approfondir notre compréhension des réformes continues de la Chine, pour interpréter le sens intégral de la modernisation de la Chine et pour contribuer à la paix et au développement dans le monde. »

Le président Feng a ajouté qu'il était convaincu que l'événement avait suscité une nouvelle vague de dialogue international sur la modernisation de la Chine, positionnant la conférence « Comprendre la Chine » comme une plateforme permanente permettant au monde de mieux comprendre le modèle de développement unique de la Chine.

À la fin de la conférence, il est devenu évident que l'élan généré par l'événement continuerait de favoriser une meilleure compréhension internationale de la modernisation de la Chine. La conférence a souligné l'importance croissante du dialogue interculturel et transnational, et a offert de nouvelles possibilités de partenariats qui profiteront au développement mondial. L'initiative « Comprendre la Chine » demeurera une pierre angulaire pour favoriser la compréhension mutuelle et la collaboration au-delà des frontières, favorisant ainsi la vision commune d'un avenir pacifique et prospère pour le monde.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2577754/1210.jpg

SOURCE China Institute for Innovation & Development Strategy

PERSONNE-RESSOURCE : [email protected]