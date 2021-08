« Les Amis de Mont-Tremblant » sera présent pour participer activement, auprès des parties prenantes, aux enjeux importants reliés à la protection de notre patrimoine collectif

MONT-TREMBLANT, QC, le 6 août 2021 /CNW Telbec/ - Des citoyen(ne)s de Mont-Tremblant préoccupé(e)s par l'avenir de toute la région de Mont-Tremblant ont décidé de créer un organisme à but non lucratif et apolitique « Les Amis de Mont-Tremblant » pour s'assurer d'un développement harmonieux de la région dans un contexte de transparence et d'acceptabilité communautaire optimale.

En effet, au cours des derniers mois, plusieurs événements et décisions reliés au développement immobilier de la région ont suscité énormément de questionnement de la part de Tremblantois(e)s. À la lumière de cette situation, des citoyen(ne)s concerné(e)s ont décidé d'agir de façon proactive pour l'avenir à court, moyen et long terme de la grande région de Mont-Tremblant.

« Les Amis de Mont-Tremblant » envisage une communauté saine et vibrante où il fait bon vivre, une communauté gérée adéquatement en toute transparence au profit de ses citoyen(ne)s qui souhaitent une plus grande protection de la qualité de vie, de l'environnement et de la beauté naturelle de notre écosystème unique avec ses lacs, rivières, montagnes et végétation.

Nous souhaitons que Mont-Tremblant crée un environnement propice à la protection de ce joyau public naturel et à sa mise en valeur au profit de sa communauté. La région évolue très rapidement. Nous trouvons donc important de nous assurer que le développement immobilier soit mieux encadré, contrôlé et plus harmonieux avec l'environnement et le cadre bâti.

Notre organisme se veut un lieu de dialogue et d'actions constructives pour celles et ceux qui partagent notre vision d'un Mont-Tremblant mis en valeur adéquatement et non surexploité.

Les membres fondateurs de « Les Amis de Mont-Tremblant » sont: Pierre Baraby (membre du conseil d'administration), Dan Cook, Éric LaFlèche, Manon Millette (membre du conseil d'administration), Connor O'Brien et Jean-Luc Trahan (membre du conseil d'administration et président).

Déjà plus de cent cinquante personnes soutiennent activement nos préoccupations. Les personnes intéressées à participer aux actions de « Les Amis de Mont-Tremblant » peuvent nous rejoindre ou communiquer avec nous par l'entremise de notre site internet (Mont-Tremblant.org), notre page Facebook, par courriel à [email protected] ou en nous écrivant à: Les Amis de Mont-Tremblant, C. P. 2652, Mont-Tremblant (Québec) J8E 1B1.

SOURCE Les Amis de Mont-Tremblant

Renseignements: Pour toute question concernant les médias, veuillez communiquer avec [email protected]