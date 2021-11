Lancement de l'espace Web de la Commission indépendante sur les caribous forestiers et montagnards

QUÉBEC, le 29 nov. 2021 /CNW Telbec/ - L'espace Web de la Commission indépendante sur les caribous forestiers et montagnards est désormais en ligne sur la plateforme Consultation Québec. Les citoyens et citoyennes ainsi que les groupes qui le souhaitent peuvent s'y rendre dès maintenant afin de prendre connaissance du mandat et de la composition de la Commission et consulter différents documents de référence sur le caribou. Ces documents incluent notamment :

divers documents sur l'aménagement de l'habitat du caribou forestier;

de l'information sur le suivi des populations de caribous forestiers et montagnards, y compris les rapports d'inventaire;

les plans d'action, plans d'aménagement et autres documents produits par les équipes de rétablissement du caribou montagnard de la Gaspésie et du caribou forestier;

un document synthèse présentant les interventions du gouvernement du Québec entre 2019 et 2021 pour préserver les caribous forestiers et montagnards;

2021 pour préserver les caribous forestiers et montagnards; une revue de littérature sur les facteurs en jeu dans le déclin des populations de caribous forestiers au Québec et de caribous montagnards de la Gaspésie. Ce document, qui constitue un portrait factuel de la situation du caribou, servira d'intrant pour les travaux de la Commission.

Au cours des prochaines semaines, la Commission fera connaitre les détails des deux scénarios sur lesquels elle consultera la population et les parties prenantes, y compris les communautés autochtones, des régions où l'on trouve les caribous forestiers et montagnards. Rappelons que les régions visitées seront :

l'Abitibi-Témiscamingue;

Charlevoix (Capitale-Nationale);

la Côte-Nord;

la Gaspésie;

le Nord-du-Québec;

le Saguenay-Lac-Saint-Jean.

La liste des villes visitées et l'horaire des audiences seront dévoilés ultérieurement. Rappelons que les citoyens et citoyennes des autres régions pourront s'exprimer en transmettant un mémoire à la Commission.

Citation :

« Le lancement de notre espace Web constitue une étape-clé de nos travaux; les documents qui y sont diffusés permettront à tous ceux et celles qui le souhaitent de bénéficier d'une même base de connaissances afin de nourrir leur réflexion. Ces informations seront précieuses lorsque nous rencontrerons les citoyens, les communautés autochtones et les intervenants des régions concernées cet hiver afin de discuter, ensemble, des solutions pour assurer la pérennité des caribous forestiers et montagnards. »

Mme Nancy Gélinas, présidente de la Commission indépendante sur les caribous forestiers et montagnards

À propos de la Commission

La Commission a pour mandat de se rendre dans les régions où l'on trouve les caribous forestiers et montagnards afin de rencontrer les citoyens et citoyennes, les communautés autochtones ainsi que les parties prenantes pour les entendre sur deux scénarios qui favorisent l'autosuffisance du caribou dans les territoires visés. Au terme des audiences prévues à l'hiver 2022, la Commission fera des recommandations au gouvernement sur la base des informations reçues. Ces recommandations alimenteront la réflexion gouvernementale sur la future stratégie pour les caribous forestiers et montagnards.

