TORONTO, ON, le 21 avril 2021 /CNW/ - Le distributeur d'assurance en ligne Duuo étend son offre d'assurance locataire aux résidents du Québec. Les Québécois peuvent désormais accéder à la plateforme en ligne de Duuo pour se procurer facilement une police d'assurance locataire mensuelle abordable et flexible, en quelques minutes.

Grâce à la plateforme en ligne toute simple de Duuo, les locataires peuvent obtenir une soumission et souscrire une assurance en quelques clics seulement. La plateforme est conçue pour permettre aux locataires d'adhérer à la protection pour une période donnée, plutôt que de devoir s'engager dans un contrat annuel dont ils n'ont pas forcément besoin.

« Nous utilisons des outils numériques modernes pour simplifier le processus d'assurance, afin de répondre aux besoins et aux attentes en constante évolution des Canadiens qui sont déjà très occupés », affirme Peter Primdahl, le directeur général de Duuo. « De nos jours, la flexibilité est essentielle. Nous sommes ravis d'annoncer le lancement de notre assurance locataire au Québec. Elle permettra à plus de gens au pays d'obtenir une protection flexible sur demande, et ce, aussi facilement qu'ils peuvent activer ou désactiver l'abonnement à leur plateforme de diffusion continue préférée. »

Pour faire en sorte que plus de Canadiens aient une protection adéquate, Duuo s'associe maintenant aux gestionnaires immobiliers pour les aider à gérer efficacement l'assurance de leurs locataires au moyen d'un tableau de bord simplifié. Duuo les aide à protéger l'entièreté de leur bâtiment en faisant de la sensibilisation auprès des locataires, et en leur envoyant automatiquement des avis concernant l'assurance de la responsabilité civile de ces derniers.

Une fois qu'une propriété est inscrite sur la plateforme de Duuo, il est possible d'ajouter facilement de nouveaux partenaires immobiliers, tout en offrant à leurs locataires une protection à un tarif préférentiel.

L'assurance locataire de Duuo s'ajoute à l'assurance location à court terme, à l'assurance Mes biens à louer et aux produits d'assurance événements qui sont maintenant disponibles au Québec, et d'autres offres devraient suivre dans le futur.

À propos de Duuo

Duuo a été créée par Co-operators, une compagnie d'assurance canadienne fondée en 1945 par un petit groupe d'agriculteurs et de pionniers du mouvement social qui trouvaient que les compagnies d'assurance traditionnelles ne répondaient pas à leurs besoins uniques. Duuo conserve cet esprit, mais version 21e siècle. Depuis la fin de 2018, Duuo se consacre à la création de nouvelles solutions d'assurance sur demande pour répondre aux besoins changeants des gens qui vivent et travaillent à l'ère d'une économie numérique novatrice à évolution rapide.

