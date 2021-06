Lancement de l'appel à candidatures du Prix du commerce Ontario-Québec en francophonie !

TORONTO , le 21 juin 2021 /CNW Telbec/ - L'appel à candidatures pour le Prix du commerce Ontario-Québec en francophonie est officiellement lancé ! Fruit d'une collaboration entre la Fédération des gens d'affaires francophones de l'Ontario (FGA) et la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ), avec l'appui des gouvernements de l'Ontario et du Québec, cette récompense vise à mettre en lumière des entreprises francophones qui se sont démarquées par leur contribution significative dans l'accroissement des échanges entre l'Ontario et le Québec.

Les petites et moyennes entreprises francophones, dont le siège social se trouve dans l'une des deux provinces, sont admissibles. Pour déposer leur dossier, elles devront démontrer qu'elles ont une stratégie d'exportation avec un volume conséquent dans l'autre province au cours des dernières années et témoigner de l'importance de l'utilisation du français dans leur stratégie de développement de marché. Elles ont jusqu'au 17 septembre prochain pour poser leur candidature en se rendant sur le site internet dédié au Prix: prix-onqc.ca.

Les entreprises finalistes détentrices d'une stratégie d'exportation ambitieuse en francophonie seront annoncées le 14 octobre 2021. À l'issue du processus de sélection, deux entreprises lauréates recevront un prix de 10 000 $ en espèces chacune lors d'une cérémonie de remise du Prix dans le cadre du volet francophone du Toronto Global Forum, le 8 novembre 2021.

« C'est avec une grande fierté que nous lançons aujourd'hui l'appel à candidatures pour le Prix du commerce Ontario-Québec en francophonie ! Cette initiative mise en place avec la Fédération des gens d'affaires francophones vise à promouvoir les échanges entre nos deux provinces. C'est également une belle opportunité de mettre en valeur ces entreprises francophones qui contribuent au développement de nos liens interprovinciaux. Nous avons la chance de pouvoir compter sur des entreprises brillantes aux succès entrepreneuriaux remarquables, mettons ces réussites à l'honneur ! J'invite ainsi les entreprises à déposer leur candidature en leur souhaitant un grand succès ! »

- Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ.

« Avec ce Prix du commerce Ontario-Québec en francophonie, la FGA et la FCCQ réalisent une grande première dans l'histoire des échanges économiques entre nos deux provinces. Nous sommes très fiers, grâce à cette collaboration, de pouvoir soutenir et stimuler l'entrepreneuriat francophone interprovincial en soulignant l'exceptionnel talent des PME franco-ontariennes et ainsi appuyer les efforts qui visent à faire passer, à terme, le volume du commerce entre le Québec et l'Ontario de 80 à 100 milliards de dollars par an. Le dynamisme et l'avant-gardisme de l'économie francophone se doivent d'être reconnus. Je conseille vivement à tous les chefs d'entreprise de nous envoyer leur candidature pour faire briller leur impact sur nos collectivités et leur contribution à l'ensemble de l'économie. Bonne chance à toutes et à tous ! »

- Richard Kempler, directeur général de la FGA.

À propos de la Fédération des chambres de commerce du Québec ( https://www1.fccq.ca/FCCQ)

Grâce à son vaste réseau de 130 chambres de commerce et 1 100 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 50 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

À propos de la Fédération des gens d'affaires francophones de l'Ontario (FGA)

La Fédération des gens d'affaires francophones de l'Ontario soutient, représente et fait progresser les intérêts de ses membres et des acteurs économiques afin de mettre pleinement en valeur la francophonie en affaires, grâce à un travail d'élaboration de politiques fondé sur des principes, des services aux entreprises ingénieux et des activités innovantes axées sur le développement des marchés commerciaux francophones.

