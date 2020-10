Lancement de JuridiQC : le guichet unique d'information juridique

QUÉBEC, le 13 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Justice et procureur général du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, est heureux d'annoncer le lancement officiel de JuridiQC. Il s'agit d'un nouveau service en ligne qui offre gratuitement de l'information juridique simplifiée, vulgarisée et centralisée ainsi que des outils d'accompagnement personnalisés, pour aider les citoyens et les citoyennes à bien comprendre leurs droits et à entamer des démarches judiciaires.

Le déploiement de JuridiQC est progressif et s'échelonnera sur quatre ans. Dans un premier temps, le service d'information en ligne s'adresse aux personnes vivant une séparation ou un divorce et aborde des enjeux tels que l'usage du domicile familial, le partage des biens et de l'argent, la médiation familiale et le recours aux services d'un avocat ou d'une avocate. De nouvelles fonctionnalités et d'autres thèmes concernant notamment les personnes aînées, la protection des consommateurs et consommatrices ou les infractions de nature criminelle et pénale viendront s'ajouter au cours des prochains mois.

Conçu par la Société québécoise d'information juridique (SOQUIJ), JuridiQC représente un investissement de 17,2 millions de dollars et vise à donner aux citoyens et citoyennes un meilleur accès à la justice. Ce projet s'inscrit dans une démarche importante et plus globale, soit le Plan pour moderniser le système de justice 2018-2023.

Citations

« Personne n'est à l'abri d'un conflit ou d'une situation qui nécessitera des démarches judiciaires au cours de sa vie. Il est primordial dans ces circonstances de bien connaître ses droits. Tous les Québécois et Québécoises doivent pouvoir compter sur un système de justice accessible et juste. Avec JuridiQC, nous nous assurons de donner aux gens un accès facile et direct à de l'information juridique claire, simple et adaptée à leur situation. Il s'agit d'un grand pas en avant pour un meilleur accès à la justice et surtout un système de justice plus moderne au Québec. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et procureur général du Québec

« La création de cet outil technologique s'inscrit parfaitement dans la Stratégie de transformation numérique lancée par notre gouvernement en 2019. Un gouvernement plus efficace et plus transparent pour répondre aux besoins des Québécois et des Québécoises. Notre vision est d'offrir une accessibilité numérique axée sur les gens. Nous allons de l'avant pour qu'ils aient un meilleur accès à la justice et qu'ils puissent mieux protéger leurs droits. »

Éric Caire, ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementale

« C'est une grande fierté pour SOQUIJ de participer à la création d'une solution qui contribue à simplifier et à moderniser la justice. Accompagner les citoyens et citoyennes dans leur compréhension du droit est l'une des pierres angulaires de notre mission. En alliant notre expertise avec celle de nos partenaires et en consultant la population, nous avons su créer un outil numérique qui répond aux besoins des Québécois et des Québécoises. »

Gilles Lajoie, directeur général de SOQUIJ

Informations complémentaires

Le développement du guichet unique d'information juridique JuridiQC est sous la responsabilité de SOQUIJ. Cet organisme a pour mandat de promouvoir la recherche, le traitement et le développement de l'information juridique en vue d'en améliorer la qualité et l'accessibilité au profit de la collectivité.

Liens connexes :

Visionnez la vidéo de lancement du ministre de la Justice et du directeur général de SOQUIJ.

Consultez le nouveau service en ligne JuridiQC, accessible à l'adresse suivante : juridiqc.gouv.qc.ca.

SOURCE Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec

Renseignements: Sources: Élisabeth Gosselin, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec, 450 209-1777; Nathalie St-Pierre, Attachée de presse, Ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementale, 418 781-1737; Valérie Chamula, Conseillère principale Agence Citoyen, SOQUIJ, 418-809-1180; Renseignements: Paul-Jean Charest, Relations avec les médias, Ministère de la Justice du Québec, 418 644-3947, poste 20932