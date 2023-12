TRAFIX ÉTEND SA GAMME DE PRODUITS ET SERVICES AU CANADA

NEW YORK, 6 décembre 2023 /CNW/ - JonesTrading Canada Inc. (www.jonestradingcanada.com), courtier en valeurs mobilières de Toronto, et TRAFiX LLC (www.trafix.com), une entreprise de technologie financière, a récemment conclu un accord visant l'intégration des activités de négociation en ligne de titres institutionnels et d'options de l'entreprise au système de gestion des ordres TRAFiX. Après une période de mise en œuvre de seulement six semaines, JonesTrading Canada a réussi la transition et est maintenant en ligne dans le système de gestion des ordres TRAFiX.

« Nous sommes ravis de collaborer avec l'équipe exceptionnelle de JonesTrading et d'avoir pu mettre en œuvre le système de gestion des ordres TRAFiX dans un délai remarquablement court », a déclaré Michael Ottrando, chef mondial des ventes chez TRAFiX. « TRAFiX remet constamment en question la notion dépassée selon laquelle la mise en œuvre d'un système de gestion des ordres est un processus long et fastidieux. Grâce à notre technologie exclusive, à une équipe très expérimentée et à une collaboration étroite avec nos clients, nous obtenons constamment des résultats efficaces. Notre partenariat avec JonesTrading renforce notre détermination à offrir les meilleurs produits et services au milieu de la négociation au Canada. »

Reconnaissant à la fois la qualité du produit et la compétence de l'équipe, Jack Garceau, chef de la technologie chez JonesTrading, a déclaré : « La transition a eu lieu avant la date prévue et sans complications. Je tiens à remercier l'équipe de TRAFiX pour sa diligence et son expertise qui ont favorisé un processus d'intégration harmonieux. »

« La transition harmonieuse dans des délais serrés vers le système de gestion des ordres TRAFiX témoigne des capacités exceptionnelles du produit et de notre équipe, » a déclaré Nadeepa Ranasinghe, responsable des ventes canadiennes chez TRAFiX. « Cette réalisation souligne notre engagement à offrir des solutions technologiques financières de pointe. Alors que nous célébrons cette étape importante, nous attendons avec impatience l'établissement d'un partenariat durable avec JonesTrading, qui favorisera notre croissance et notre réussite communes dans le milieu dynamique des services financiers. »

À propos de TRAFiX LLC

TRAFiX est une entreprise de technologie financière, neutre vis-à-vis des courtiers, qui offre des solutions novatrices de gestion et d'exécution des ordres, une connectivité FIX en temps réel et des interfaces API normalisées pour répondre aux exigences fonctionnelles et réglementaires du secteur des services financiers. Notre offre évolutive a été spécialement conçue pour utiliser les dernières améliorations dans le domaine du développement de logiciels et de l'architecture d'entreprise afin de relever les défis croissants auxquels est confrontée la communauté des négociants d'aujourd'hui. Prenant actuellement en charge la négociation électronique d'actions mondiales, d'options et d'options complexes, notre architecture ouverte permet l'ajout continu de classes d'actifs. Forte d'une expérience de plusieurs dizaines d'années, l'équipe TRAFiX se concentre en particulier sur la conception d'applications supérieures qui s'intègrent dans l'écosystème technologique de nos clients et réduisent le coût total de possession.

À propos de JonesTrading Canada Inc.

JonesTrading Canada Inc., une entreprise fondée en 2009 dont le siège social est situé à Toronto, exploite l'une des plus grandes plateformes indépendantes axées sur les négociateurs de l'industrie. Les négociateurs de l'entreprise entretiennent des relations avec les grands comptes institutionnels canadiens, couvrant les gestionnaires d'actifs traditionnels et les fonds de couverture. Ce réseau diversifié permet de jumeler efficacement les acheteurs et les vendeurs, chaque opération étant guidée par l'intention du client. S'appuyant sur son expertise en gestion des liquidités, JonesTrading Canada offre des liquidités dans un environnement sûr et digne de confiance, ce qui permet aux clients de réaliser des positions importantes de façon optimale et en ayant une incidence minimale sur le marché.

SOURCE TRAFiX

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Nadeepa Ranasinghe, [email protected]