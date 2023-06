QUÉBEC, le 14 juin 2023 /CNW/ - William Trudel, président et chef de la direction de Trudel, a dévoilé aujourd'hui le projet de redéveloppement de Fleur de Lys. Orienté vers le développement durable et l'innovation, ce projet à échelle humaine prévoit à terme plusieurs milliers d'unités d'habitation, une vie commerciale de proximité, un hôtel, le campus de Québec de l'UQTR, la plantation de plus de 2 500 arbres, plusieurs espaces verts et de rassemblement, de la mobilité active et plus encore.

Image du projet - Milieu de vos vies (Groupe CNW/Trudel Corporation)

D'une valeur totale de plus de 1,5 milliard de dollars, la requalification de Fleur de Lys se déroulera au cours des dix prochaines années dans un secteur stratégique au cœur de la ville. La portion résidentielle comprendra une grande variété de logements accessibles à tous les budgets. Une quantité appréciable d'unités sera qualifiée comme logements abordables. De plus, sujet à l'approbation des instances publiques, le projet offrira des centaines de logements sociaux de qualité. Enfin, 10 % des unités seront adaptées pour les personnes vivant avec un handicap.

Le milieu de vie de Fleur de Lys inclura une offre commerciale complète incluant commerces de proximité et services répondant à tous les besoins des résidents et de la population de la grande région de Québec. Un volet divertissement innovant est prévu en plus de l'ajout de plusieurs bannières de restauration.

Fleur de Lys posera un geste important en créant un îlot de fraîcheur avec la plantation de milliers d'arbres ainsi que d'une végétation riche et abondante. Les parcs publics de près de 10 000 mètres carrés seront accessibles à la population de Québec et offriront un espace de socialisation et de rassemblement.

La transformation de cette propriété iconique bien connue des résidents de Québec depuis 1963 en un nouveau milieu de vie est le fruit d'une collaboration constante avec la Ville de Québec. Un partenariat étroit avec Desjardins permet la réalisation de ce projet exemplaire et la participation d'Investissement Québec vise à soutenir l'innovation.

Les personnes souhaitant en savoir plus sur le volet résidentiel peuvent contacter l'équipe de location à [email protected] ou au 581 993-8335.

Pour le volet commercial, on peut s'adresser à [email protected] ou au 418 614-1550, option 3.

Citations

« Le dévoilement du projet de requalification de Fleur de Lys est l'aboutissement du travail de ceux que je considère comme une famille, l'équipe de Trudel. L'entreprise que j'ai fondée à Beauport avec à peine 1 500 $ il y a plus de 20 ans en a fait du chemin! Elle marque aujourd'hui l'immobilier à l'échelle nationale par sa capacité à innover et à repousser les limites et j'en suis très fier. Bienvenue à Fleur de Lys! » - William Trudel, président, chef de la direction et fondateur de Trudel Corporation.

« L'intention dès les premiers jours suivant l'acquisition de Fleur de Lys en 2018 était d'écouter la population et nos partenaires pour bâtir un projet collaboratif de grande qualité. Retisser les quartiers de Vanier, Limoilou et Saint-Roch à travers un milieu de vie à échelle humaine est l'un des objectifs que nous avons atteints. Ensemble, nous avons conçu un projet unique et rassembleur, à notre image, et où il fera bon vivre pour les décennies à venir. » - Jonathan Trudel, vice-président exécutif et cofondateur de Trudel Corporation.

« Dès les premiers instants de notre collaboration, nous avons su que Trudel faisait les choses différemment. La requalification de Fleur de Lys est importante pour le Québec puisqu'elle marque un nouveau jalon d'exemplarité sur le plan urbanistique et architectural, celui de reconstruire la ville sur la ville. Nous sommes particulièrement fiers de travailler à la réalisation de ce projet au cœur duquel nous avons d'ailleurs choisi d'installer nos propres bureaux l'an dernier! » - Érick Rivard, architecte associé et designer urbain, Groupe A\Annexe U.

À PROPOS DE TRUDEL CORPORATION

Fondé par William Trudel au tournant des années 2000, Trudel, dont le siège social est situé à Québec, est un important fonds immobilier commercial d'acquisition, de développement et de croissance de projets harmonieusement intégrés à leur environnement et appuyés par la communauté. Avec un actif de plus de 500 millions de dollars, l'entreprise, qui demeure toujours à l'affut des opportunités de croissance, a comme objectif principal de bâtir un portefeuille immobilier de plus de trois milliards de dollars d'ici 2030.

Trudel se démarque par ses méthodes innovantes et sa recherche constante de l'excellence. L'entreprise de développement immobilier a fondé des divisions en construction, en sécurité, en gestion immobilière et en communication afin de maximiser ses résultats.

En constante croissance, Trudel embauche des spécialistes de tous les domaines. Pour postuler, les candidats peuvent écrire à [email protected]com

SOURCE Trudel Corporation

Renseignements: SOURCE : Fleurdelys.com, Trudel | trudel.ca; CONTACT MÉDIAS: Mario Daigle, MOCOM, Cellulaire : 581 993-3194, [email protected]