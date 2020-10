Pour les femmes, la collection de Club Monaco comprend d'élégants articles de base incontournables comme des pulls en cachemire velouté, des pantalons courts ajustés, des camisoles et des robes chemisiers. Parmi les couleurs, on retrouve du vert mousse pâle, du chamois chaud, du gris cendré et des tons de bleu contrastés, en harmonie avec les grandes tendances de la saison. L'assortiment pour homme comprend des chandails à capuchon modernes en coton extensible au fini bordeaux d'aspect usé, des blousons aviateur neutres, des pantalons marine à rayures fines, des chandails en tricot gaufré et des t-shirts ras du cou à poche entièrement faits de coton.

L'arrivée de Club Monaco coïncide avec l'ajout de plus de 35 marques à l'assortiment d'automne de La Baie d'Hudson pour homme et femme, que l'on peut désormais acheter à labaie.com ou dans les magasins La Baie d'Hudson au Canada.

À PROPOS DE LA BAIE D'HUDSON

Constituée en 1670, la Compagnie de la Baie d'Hudson est la plus ancienne société commerciale en Amérique du Nord. Avec ses 89 magasins à assortiment complet et son magasin en ligne labaie.com, La Baie d'Hudson est la plus importante chaîne de grands magasins au Canada. Elle s'est bâti une réputation de qualité, de bon service et de style grâce à ses assortiments attrayants d'articles griffés et de marques exclusives et populaires dans les secteurs de la mode, des produits de beauté, des articles pour la maison et des accessoires, et à ses concepts de restauration uniques. La Baie d'Hudson fait partie du portefeuille de marques de HBC. Ses rayures emblématiques sont une marque déposée de la Compagnie de la Baie d'Hudson.

À PROPOS DE CLUB MONACO

La marque Club Monaco a été fondée en 1985 dans l'optique de créer une gamme d'essentiels vestimentaires supérieurs, notamment des articles classiques qui mettent de l'avant les personnes qui les portent et évoquent une confiance discrète.

Au début, nous recherchions ces vêtements, mais nous n'avons pas pu les trouver. Nous les avons donc créé nous-mêmes. Les personnes qui partagent le même désir que nous font partie de notre Club.

Notre premier magasin a ouvert ses portes dans le quartier de la rue Queen Ouest à Toronto. De là, nous avons élargi notre collection, soutenu notre communauté et déménagé à New York.

Durant toutes ces années, notre Club s'est agrandi, mais notre amour du détail (la texture, la forme, le tissu et la conception) n'a jamais disparu. Voilà ce qui guide notre évolution et rappelle une connaissance en laquelle vous pouvez avoir confiance, tout en nous permettant d'expérimenter en pleine conscience, de montrer les choses de façon moderne et nouvelle et de continuer à susciter l'inspiration.

Bienvenue au Club.

