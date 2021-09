L'application contre le gaspillage alimentaire permet aux Montréalais d'acheter des aliments excédentaires tout en sauvant la planète.

L'application offre aux restaurants, cafés, boulangeries et épiceries la possibilité de vendre leurs surplus de nourriture en toute facilité.

MONTRÉAL, le 1er sept. 2021 /CNW Telbec/ - Sauvegarde, une nouvelle initiative montréalaise spécialisée dans la lutte contre le gaspillage alimentaire, a annoncé aujourd'hui le lancement de son application mobile qui permet aux cafés, boulangeries, restaurants et épiceries de télécharger leurs surplus alimentaires et de les vendre à prix réduit. « Le gaspillage alimentaire est un énorme enjeu à l'échelle mondiale. Sauvegarde vise à combattre ce problème grâce à son application ultra simple, qui sera disponible dans un premier temps à Montréal », a déclaré Johny Saliby, fondateur de Sauvegarde.

Sauvegarde est une solution gagnante sur toute la ligne : les utilisateurs obtiennent de délicieux aliments à un prix avantageux, les commerçants réduisent leurs pertes tout en accédant à de nouveaux clients, tandis que la planète profite d'une réduction du gaspillage alimentaire.

Plusieurs détaillants de la région du Grand Montréal ont déjà rejoint la plateforme dans cette première phase du projet. Parmi ceux-ci, on compte :

Des chaînes alimentaires comme les Rôtisseries St-Hubert Ltée et Toujours Mikes

Des distributeurs alimentaires : Groupe Alimentaire Miron, Cucina Fine Foods

Des épiceries : Fruiterie Milano, Marché BKR, Le Paradis du Fromage, Boucherie La Petite-Patrie, La Baia Dei Formaggi, Épicerie SODA, Épices et tout ( Longueuil ), Le Palais de l'Épicerie Fine ( Laval )

du Fromage, Boucherie La Petite-Patrie, La Baia Dei Formaggi, Épicerie SODA, Épices et tout ( ), l'Épicerie Fine ( ) Des boulangeries/cafés : San Pietro, Louise, Mr Pinchot, Bémol et Levain, Bela Vista, La Brume dans mes lunettes, Trou de Beigne, À les sens ciel, Pâtisserie de la Gare, Pâtisserie Coup de Foudre, Pâtisserie Mahroussé, Pâtisserie Parc Sans Gluten, Café DAX, Café Code Noir, Presse Café (Petite-Italie) et Pâtisserie Ô Gateries ( Longueuil ).

Ces partenaires, pour qui l'implication dans la cause environnementale est une priorité, estiment que cette technologie aidera à réduire leur empreinte carbone. On estime qu'au Canada, environ 30 % du gaspillage alimentaire se produit au niveau des détaillants et de la distribution1.

« En grandissant dans un foyer du Moyen-Orient, on m'a appris à ne jamais gaspiller de nourriture, j'ai donc toujours été conscient de ce problème. En vieillissant, j'ai réalisé l'ampleur du gaspillage alimentaire et que le combattre est l'un des moyens les plus faciles de lutter contre le changement climatique » explique M. Saliby.

Sauvegarde a aligné son objectif avec celui de la ville de Montréal de réduire le gaspillage alimentaire de 50% d'ici 2025 et d'atteindre le zéro déchet d'ici 2030. « Nous pouvons atteindre ces objectifs en combinant nos efforts et en travaillant en tant que communauté - un changement positif est à venir. »

L'application peut être téléchargée gratuitement sur Apple Store et Google Play Store.

À propos de Sauvegarde

Sauvegarde est une application proposant un marché en ligne où les détaillants alimentaires peuvent vendre leurs produits excédentaires à prix réduits. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://sauvegarde.app/ et rejoindre Sauvegarde sur Facebook et Instagram.

