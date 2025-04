Une initiative innovante vient élargir l'accès à des produits essentiels à la santé via l'ajout de distributrices automatiques « intelligentes » dans le deuxième plus grand hôpital du Manitoba, situé dans le quartier Saint-Boniface de Winnipeg.

WINNIPEG. MB, le 16 avril 2025 /CNW/ - REACH Nexus est ravie d'annoncer l'installation d'une nouvelle machine Notre Boîtesanté (Our Healthbox). Cette installation a été rendu possible grâce au soutien de BMO et de la Fondation canadienne de recherche sur le sida (CANFAR : The Canadian Foundation for AIDS Research). Construite autour d'une vision commune qui est que tout le monde doit avoir le droit d'avoir un accès décent à ce dont il a besoin pour prendre soin de sa santé, cette initiative offre désormais, à l'Hôpital Saint-Boniface de Winnipeg, un accès gratuit à des trousses d'autodépistage du VIH, à des trousses de naloxone, à des fournitures de réduction des méfaits et des risques ainsi qu'à des produits de santé sexuelle.

Il s'agit du 12e distributeur automatique « intelligent » Notre Boîtesanté au Canada. Ces machines aident à soutenir les communautés à la grandeur du pays. Développé par le Dr Sean B. Rourke, directeur de REACH Nexus au sein du MAP Centre for Urban Health Solutions (Centre MAP pour des solutions de santé urbaine) de l'Hôpital St. Michael (Unity Health Toronto), le programme Notre Boîtesanté/Our Healtbox s'appuie sur la diffusion de ces appareils innovants constitués d'écrans tactiles interactifs montés sur des distributrices automatiques disponibles sur le marché. Ce « couplage » crée des unités « Notre Boîtesanté ».

Le résultat ?... Des machines qui offrent un accès gratuit et à faible barrière à des trousses d'autodépistage du VIH pour que les gens « connaissent leur statut sérologique », à des trousses de naloxone vitales pour faire face aux surdoses, à des produits de bien-être (p. ex., des produits menstruels et d'hygiène ou des articles adaptés aux besoins saisonniers comme des tuques et des mitaines en hiver) et à des fournitures de réduction des méfaits et des risques adaptées aux besoins de chaque communauté. Les distributrices Notre Boîtesanté sont aussi d'excellentes sources d'informations en matière de santé. Elles offrent, entre autres, un répertoire des services disponibles dans la communauté pour s'arrimer aux soins ou obtenir du soutien.

La distributrice Notre Boîtesanté de l'Hôpital Saint-Boniface fonctionnera 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, afin que les gens puissent se procurer ces articles de soins de santé essentiels chaque fois qu'ils en ont besoin, sans jugement et sans stigmatisation. Ces machines répondront à des enjeux d'inégalités en matière de santé en offrant un accès à des ressources essentielles au bénéfice de populations trop souvent sous-desservies. Elles faciliteront la collecte de données en temps réels et celle des rétroactions de la communauté afin d'offrir un service répondant au mieux aux besoins locaux.

« BMO est convaincue que la santé et le bien-être des communautés au sein desquelles nous offrons nos services sont essentiels pour que l'économie puisse y prospérer », a déclaré Blair Doell, Vice-Président de BMO, Services bancaires aux grandes entreprises. « BMO est impliquée dans les communautés et investit dans l'amélioration de l'accès aux soins de santé et d'autres axes de progrès afin de rendre ces communautés plus fortes grâce à des partenariats comme Notre Boîtesanté qui fournissent un soutien essentiel directement aux personnes et aux lieux qui en ont le plus besoin ".

Les contributions de BMO contribueront notablement à l'acquisition de deux distributrices Notre Boîtesanté qui seront installées dans des communauté à risques clés de Winnipeg et Toronto.

Le programme Notre Boîtesanté/Our Healtbox est un vrai programme d'intervention en soins de santé. En offrant des articles de santé essentiels dans des endroits accessibles, cette initiative vise à réduire les obstacles à l'accès aux soins de santé et à améliorer considérablement les indicateurs et performances en matière de santé, en particulier au sein de communautés où l'accès aux ressources de santé traditionnelles peut être limité.

Le lancement d'une distributrice à l'Hôpital Saint-Boniface constitue une étape importante pour le développement de la portée de l'initiative Notre Boîtesanté/Our Healthbox au Canada. À ce jour, les machines Notre Boîtesanté ont été « visitées » plus de 118 000 fois, et ce par près de 10 000 personnes. Elles ont distribué plus de 48 000 fournitures de réduction des méfaits et des risques, et articles de bien-être et de santé sexuelle. Dont, en particulier, plus de 2 100 trousses de naloxone.

« Une distributrice NotreBoîtesanté est un moyen sûr, anonyme, et sans jugement qui permet aux personnes de notre communauté d'accéder à des fournitures et à du soutien de santé et de bien-être dont elles ont besoin pour rester en sécurité et en santé », a déclaré Katarina Lee Ameduri, directrice de l'éthique à Réseau Compassion Network et éthicienne clinicienne à l'Hôpital Saint-Boniface. « Nous aimons notre communauté et sommes de fervents partisans et acteurs de la réduction des méfaits et des risques et de la conclusion de l'épidémie de VIH. Nous espérons que les gens de partout au Manitoba verront notre Boîtesanté de Saint-Boniface comme une lueur d'espoir et un point de repère dans l'univers des soins ».

Le partenariat avec CANFAR et BMO fait partie intégrante du succès et de la croissance du programme Notre Boîtesanté/Our Healtbox, qui vise à améliorer la santé publique et à lutter contre les inégalités en matière d'accès aux soins de santé partout au Canada.

« Il s'agit d'une étape importante dans notre mission de combler les lacunes en matière d'accès aux soins de santé. En effet, nous offrons des services de santé essentiels à des personnes qui n'y auraient peut-être pas facilement accès autrement », a déclaré le Dr Rourke, par ailleurs neuropsychologue clinicien. « Installer une Boîtesanté, ce n'est pas seulement fournir des fournitures et des ressources; c'est aussi s'intéresser et prendre soin des gens et leur donner des moyens de (re)prendre le contrôle de leur propre santé et de leur bien-être, d'une manière qui leur convient, peu importe où ils vivent ».

Les distributrices automatiques Notre Boîtesanté font partie intégrante d'un effort plus large qui vise à développer des solutions de soins de santé globales qui soient plus inclusives et plus accessibles à l'attention de populations prioritaires. En associant la technologie aux initiatives de santé publique, ce programme vise à éliminer les obstacles qui, de longue date, empêchent les personnes de demander et de s'engager dans des soins, ou même, tout simplement, d'accéder à l'information dont elles ont besoin pour prendre soin de leur santé.

« CANFAR est fière de participer à l'arrivée du programme Notre Boîtesanté/Our Healthbox dans les murs de l'Hôpital Saint-Boniface. Grâce à l'installation de cette machine, nous aidons à mettre des ressources essentielles, comme des trousses d'autodépistage du VIH, à la disposition de tous. Et ceci, peu importe la situation de chacun. L'initiative Notre Boîtesanté aidera à ouvrir et normaliser les discussions sur la santé sexuelle et à réduire la stigmatisation dans nos communautés », a déclaré Alex Filiatrault, chef de la direction de CANFAR.

La distributrice Notre Boîtesanté de Saint-Boniface est désormais la seconde à Winnipeg, après celle de la Clinique de santé communautaire NorWest Co-op. Elle participe ainsi à la croissance d'un réseau national qui rend les produits et services de santé plus largement disponibles, favorise un plus grand engagement communautaire et fait avancer les initiatives de santé publique.

Avec d'autres lancements de machines prévus dans un avenir rapproché, l'initiative Notre Boîtesanté continuera d'avoir un impact significatif sur la santé publique partout au Canada.

Le programme Notre Boîtesanté/Our Healtbox est généreusement financé par le TD Canada Trust, la Fondation St. Michael's, la Fondation Jackman, BMO, CANFAR et la Fondation Power to Give. Les lancements de Notre Boîtesanté au Canada atlantique sont financés par À chance égale/Even the Odds, un partenariat entre Bureau en Gros/Staples et le MAP Centre for Urban Health Solutions.

Pour plus d'informations sur l'initiative Notre Boîtesanté/Our Healthbox et pour trouver une distributrice près de chez vous, veuillez visiter : www.ourhealthbox.ca

À propos de REACH Nexus au sein du MAP Centre for Urban Health Solutions

REACH Nexus est un groupe de recherche national qui, à travers le Canada, lutte contre le VIH, l'hépatite C et d'autres infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS). REACH fait partie du MAP Centre for Urban Health Solutions (Centre MAP pour des solutions de santé urbaine) de l'hôpital St. Michael (Unity Health Toronto), un centre de recherche de calibre mondial qui se consacre à la création d'un avenir plus sain pour tous. REACH Nexus concentre son action sur les personnes non encore diagnostiquées, le développement et la diffusion de nouvelles options de dépistage, le renforcement de l'arrimage aux soins, l'amélioration de l'accès à la prévention (PrEP/PPrE et PEP/PPE) et la réduction de la stigmatisation.

À propos de CANFAR

La Fondation canadienne de recherche sur le sida (The Canadian Foundation for AIDS Research : CANFAR) est un organisme national indépendant qui fait progresser les connaissances et la science sur le VIH. Alimenté par des collecte de fonds, CANFAR investit dans la recherche de terrain, sensibilise et développe des partenariats pour partager l'expertise et encourager des actions coordonnées. CANFAR a accordé plus de 26 millions de dollars en subventions à plus de 575 projets de recherche sur le VIH/sida, contribuant ainsi à réaliser des percées dans la prévention, le dépistage, l'accès aux traitements, la lutte contre la stigmatisation et la recherche de remèdes.

BMO Générosité. Nous avons le cran de faire une différence.

Aider les collectivités à prospérer en aidant les organisations qui les soutiennent et en encourageant le bénévolat et la générosité des employés est au cœur de la raison d'être de BMO : Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires.

En 2024, nous avons versé plus de 108 millions de dollars pour favoriser le progrès dans les collectivités, notamment 101 millions de dollars en contributions philanthropiques à des centaines d'organismes de bienfaisance et d'organismes sans but lucratif à l'échelle de l'Amérique du Nord.

Nos collègues ont consacré plus de 54 000 heures au bénévolat dans la collectivité et ont contribué au versement de plus de 39 millions de dollars de dons dans le cadre de nos campagnes annuelles menées par des employés.

Pour en savoir plus, consultez le site BMO.com.

SOURCE REACH Nexus

Contact REACH Nexus, Andrew Russell Spécialiste sénior des communications, REACH Nexus - MAP Centre for Urban Health Solutions de [email protected], 416-268-7642