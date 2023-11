Lancement d'une consultation publique sur la cybersécurité

QUÉBEC, le 1er nov. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec souhaite entendre l'écosystème québécois et travailler avec lui dans l'objectif de renforcer la cybersécurité du Québec. Il annonce donc la tenue d'une consultation publique sur la cybersécurité.

Organisée par le ministère de la Cybersécurité et du Numérique, cette consultation publique permettra au gouvernement du Québec de solliciter un grand nombre d'intervenants ainsi que la population générale sur les enjeux et les besoins en cybersécurité. À cet effet, les municipalités, les entreprises privées, les organismes publics, les organismes à but non lucratif, le milieu universitaire et de la recherche ainsi que les citoyens sont invités à s'exprimer.

La consultation se déroulera du 1er au 30 novembre par l'entremise de la plateforme gouvernementale Consultation Québec. Afin d'encourager la participation du plus grand nombre, les répondants pourront répondre à un questionnaire en ligne ou déposer un mémoire selon un gabarit préétabli.

Les informations collectées permettront de déterminer des axes d'intervention stratégiques et de proposer des initiatives concrètes visant à renforcer la cybersécurité du Québec.

Liens connexes :

Ministère de la Cybersécurité et du Numérique :

https://www.quebec.ca/gouv/ministere/cybersecurite-numerique

Consultation Québec :

https://consultation.quebec.ca/

Pour en savoir plus sur nos activités, suivez-nous :

https://www.linkedin.com/company/ministere-cybersecurite-numerique

https://twitter.com/MCNQuebec

https://www.facebook.com/MCNQuebec/

SOURCE Ministère de la Cybersécurité et du Numérique

Renseignements: Information : Direction des communications, Ministère de la Cybersécurité et du Numérique, [email protected]