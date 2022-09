Lancement d'un stage postdoctoral en politiques climatiques

QUÉBEC, le 13 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Le Comité consultatif sur les changements climatiques (Comité) et les Fonds de recherche du Québec (FRQ) lancent un nouveau programme postdoctoral en politiques climatiques. Accompagné d'une bourse de 50 000 $, le stage offert vise à la fois à soutenir les travaux du Comité dans l'élaboration de ses divers avis et à offrir à la personne retenue une opportunité de carrière en approfondissant ses compétences dans le domaine des politiques publiques appliquées à la lutte contre les changements climatiques du Québec.

Le stage s'effectuera au sein du secrétariat du Comité, sous la supervision académique du président du Comité, M. Alain Webster, professeur à l'École de gestion de l'Université de Sherbrooke, sur une période d'un an, avec une possibilité de renouvellement pour une année additionnelle. Les travaux menés par la personne stagiaire alimenteront l'élaboration des avis formulés par le Comité à l'intention du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.

Les scientifiques intéressé(e)s doivent soumettre leur demande d'ici le 11 octobre 2022 à 16 h.

Pour plus de détails, consultez l'affichage du stage dans le site Web des FRQ et sur la page Web du Comité.

« C'est avec plaisir que j'annonce, dans le cadre d'une collaboration fructueuse avec les Fonds de recherche du Québec, la création de ce stage postdoctoral destiné exclusivement à la problématique climatique. Pour un comité scientifique comme le nôtre, c'est une occasion exceptionnelle d'enrichir nos analyses grâce à un regard à la fine pointe des connaissances, porté par un jeune ou une jeune universitaire particulièrement soucieux de cette urgence climatique et contribuant à répondre à l'un des plus grands enjeux de nos sociétés. Nous sommes convaincus qu'il s'agira, pour le ou la stagiaire retenu, d'une expérience professionnelle stimulante à l'interface entre la science et les politiques publiques, et nous l'attendons avec enthousiasme dans notre équipe! »

Alain Webster, président du Comité consultatif sur les changements climatiques

« Les changements climatiques constituent un des grands défis de société auxquels nous devons nous attaquer dès maintenant avec ardeur. Je me réjouis de cette opportunité de financement dans le domaine de l'action climatique et du conseil scientifique aux gouvernements. Et ce n'est qu'un début; donc restez à l'affût! »

Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec

À propos du Comité consultatif sur les changements climatiques

Le Comité consultatif sur les changements climatiques est un organisme permanent et indépendant qui a pour mission de conseiller le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques sur les orientations, les programmes, les politiques et les stratégies à mettre en place dans la lutte contre les changements climatiques, en tenant compte de l'évolution des connaissances scientifiques et technologiques ainsi que des consensus scientifiques.

À propos des Fonds de recherche du Québec

Les Fonds de recherche du Québec ont pour mission de soutenir et promouvoir l'excellence de la recherche et la formation de la relève en sciences naturelles, mathématiques, génie, santé, sciences sociales et humaines, arts et lettres, afin de stimuler le développement des connaissances et l'innovation.

