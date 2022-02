OTTAWA, ON, le 1er févr. 2022 /CNW/ - L'Association des enseignantes et enseignants franco-ontariens (AEFO) invite le public à participer dès aujourd'hui à un sondage sur l'avenir du système d'éducation en langue française financée par les fonds publics. Ce sondage fait partie de la réflexion collective provinciale Entre nos mains : l'école franco-ontarienne de demain. Amorcée en novembre dernier et menée par l'AEFO, la réflexion collective s'échelonnera encore sur plusieurs mois. Le sondage Entre nos mains permettra à toute personne et toute organisation qui s'intéresse à l'éducation en langue française en Ontario de partager idées et opinion.

« L'éducation franco-ontarienne a beaucoup évolué depuis l'obtention de la gestion scolaire, en 1997, et continuera à évoluer. Le sondage Entre nos mains est une des façons d'obtenir le plus grand nombre d'idées et d'opinions sur l'école de demain. Que vous soyez élève, parent, leader communautaire, travailleuse ou travailleur en éducation ou tout simplement, une personne intéressée par l'éducation francophone en Ontario, nous voulons vous entendre. De cette manière, nous nous assurons que l'école franco-ontarienne de demain est bel et bien entre nos mains », explique Anne Vinet-Roy, présidente de l'AEFO.

Il faut environ 7 à 10 minutes pour remplir le sondage anonyme Entre nos mains. L'AEFO vous invite à le partager dans vos réseaux. Les membres du public et les organisations peuvent également faire connaitre leurs idées et leurs opinions par écrit.

Pour suivre l'évolution de la réflexion provinciale Entre nos mains, consultez le site Web de l'AEFO et suivez-nous sur Facebook et Twitter.

L'AEFO compte environ 13 000 membres et représente les enseignantes et les enseignants des écoles élémentaires et secondaires de langue française de l'Ontario, tant catholiques que publiques, en plus du personnel professionnel et de soutien œuvrant dans différents lieux de travail francophones.

