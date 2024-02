Lancement d'un service d'hospitalisation à domicile en santé mentale en Outaouais

GATINEAU, QC, le 9 févr. 2024 /CNW/ - Le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, ainsi que le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, Mathieu Lacombe, ont annoncé aujourd'hui un nouveau service de traitement intensif bref à domicile (TIBD) sur le territoire du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Outaouais.

Ce service d'hospitalisation à domicile, qui découle de l'un des axes du Plan d'action interministériel en santé mentale 2022-2026 (PAISM), vise à offrir d'autres options à l'hospitalisation pour les personnes présentant des troubles mentaux et dont la détérioration de l'état mental nécessite un niveau de soins aigus. En offrant un accompagnement mieux adapté aux besoins de la clientèle adulte, ce service permet à celle-ci de recevoir les soins et services appropriés, à son domicile, diminuant ainsi le recours à l'hospitalisation.

L'équipe multidisciplinaire du TIBD, qui inclut un psychiatre, assure un suivi intensif, allant de plusieurs rencontres par jour à quelques fois par semaine, sur une période de 6 à 12 semaines. Le processus comporte trois moments clés distincts : la résolution de la crise, la stabilisation et la reprise des activités de la vie quotidienne. Dès le départ et tout au long du suivi, la famille ou les proches sont engagés dans le processus et accompagnés, renforçant ainsi le soutien social. À la suite de l'épisode de soins avec le TIBD, la personne est orientée vers le service le mieux adapté à ses besoins.

Le service est disponible du lundi au vendredi de 8 h à 21 h, ainsi que les fins de semaine et jours fériés de 9 h à 17 h. En dehors de ces heures, une couverture est assurée par le 811, option 2.

Citations :

« Les solutions visant à offrir d'autres options que l'hospitalisation que l'on déploie un peu partout au Québec représentent des mesures phares du Plan d'action en santé mentale. Elles visent à rapprocher les services de chaque personne qui vit des problèmes aigus de santé mentale, tout en favorisant un maintien ou un retour rapide dans son milieu de vie. L'hospitalisation à domicile donne d'excellents résultats dans les régions où le service est implanté et offre plusieurs avantages, l'un d'eux étant de permettre à l'équipe traitante d'être exposée à l'environnement de la personne. Le fait de rapprocher les soins des gens et des communautés est un élément important du changement de culture que l'on apporte présentement dans les soins en santé mentale au Québec. Ce sont maintenant les gens de l'Outaouais qui pourront en bénéficier! »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux

« L'hospitalisation à domicile en psychiatrie est une innovation majeure en santé mentale, et une initiative que notre gouvernement déploie actuellement un peu partout au Québec. Je suis heureux que les gens de l'Outaouais puissent enfin bénéficier de ce nouveau service, qui permettra aux patients de recevoir des services en santé mentale par une équipe spécialisée directement chez eux, parfois même plusieurs fois par jour si nécessaire! Rapprocher les soins de la communauté tout en réduisant la pression sur nos urgences, c'est ça notre vision! »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Faits saillants :

Notons qu'une collaboration fructueuse a été établie avec la pharmacie du CISSS de l'Outaouais et les pharmacies communautaires, assurant ainsi une prise en charge rapide de la clientèle. De plus, du personnel d'assistance immédiate est déployé à l'urgence et à l'unité d'intervention brève psychiatrique lors de situations d'urgence critique, avec une présence constante de psychiatres durant les rencontres quotidiennes.





À l'automne dernier, les deux premières actions de l'axe 6 du PAISM ont été mises en place en Outaouais, c'est-à-dire l'implantation d'une équipe d'accompagnement bref dans la communauté et la mise en œuvre de l'unité d'intervention brève en psychiatrie. L'Outaouais figure ainsi parmi les premières régions du Québec à avoir déployé les trois mesures. Ceci permet de constituer un plateau de services intégrés spécialisés autour de l'urgence et cela a été rendu possible grâce au financement de l'Institut de la pertinence des actes médicaux (IPAM).





Le service TIBD sera d'abord offert dans les secteurs urbains et périurbains du territoire du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Outaouais. Pour les régions plus éloignées, les services de suivi intensif dans la communauté sont toujours offerts.





Rappelons que les trois mesures issues du PAISM ont pour objectifs :



de prévenir l'hospitalisation ou d'abréger celle-ci ainsi que de favoriser le maintien ou un retour rapide de la personne dans son milieu de vie; d'éliminer les processus hospitaliers parfois lourds et stigmatisants; de transférer l'expertise psychiatrique et les expertises biopsychosociales spécialisées dans la communauté, à différentes enseignes, dans les milieux de vie de la population afin de créer une nouvelle culture de soins.



Lien connexe :

Pour consulter le plan d'action complet : Le Plan d'action interministériel en santé mentale 2022-2026 - S'unir pour un mieux-être collectif - Publications du ministère de la Santé et des Services sociaux (gouv.qc.ca).

