Lancement d'un partenariat avec Planitou : Un dossier éducatif de l'enfant en version numérique pour les membres du CQSEPE

QUÉBEC, le 10 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Le Conseil québécois des services éducatifs à la petite enfance (CQSEPE) et Planitou sont fiers d'annoncer la signature d'une entente de partenariat entre les deux organisations. Grâce à cet accord, les membres du CQSEPE se verront faciliter l'accès à un modèle numérique de dossier éducatif de l'enfant dans l'objectif de répondre aux exigences ministérielles qui seront en vigueur au cours des prochains mois.

« L'un des nombreux avantages de la plateforme c'est qu'elle est personnalisable afin d'être compatible avec les tous outils d'observation déjà utilisés par nos membres. De plus, ceux-ci bénéficieront gratuitement de formations en ligne, d'un soutien à distance et d'un webinaire mensuel, en plus d'un rabais significatif sur le transfert initial de données provenant d'un logiciel de gestion », déclare madame Francine Lessard, directrice générale du CQSEPE.

Le dossier éducatif de Planitou suit l'évolution des tout-petits qui fréquentent un service éducatif. Il permet la réalisation de portraits périodiques du développement de l'enfant en fonction des quatre domaines de développement : physique et moteur, cognitif, langagier, social et affectif. Il favorise le dépistage précoce des difficultés et permet la mise en place de solutions respectueuses du rythme individuel de chacun. Ultimement, l'information contenue dans ce dossier pourra faciliter une intégration harmonieuse à l'école.

« Aujourd'hui utilisé pour plus de 40 000 enfants au Québec, Planitou se positionne comme un partenaire de choix pour les services éducatifs à la petite enfance. Chez Planitou, nous croyons que le développement des tout-petits, cette responsabilité collective fondamentale, commence le plus tôt possible. Les acteurs de ce domaine doivent donc utiliser l'ensemble des moyens disponibles pour accompagner les jeunes Québécois dans les différentes étapes de leur évolution, et ce, quelle que soit leur situation familiale, sociale ou économique. Nous sommes heureux de pouvoir compter sur le CQSEPE afin de poursuivre cette mission », ajoute monsieur Jonathan Thivierge, président de Planitou.

À propos du CQSEPE

La mission du Conseil québécois des services éducatifs à la petite enfance (CQSEPE) est de représenter les intérêts collectifs de ses membres, soient les centres de la petite enfance (CPE) et les bureaux coordonnateurs de la garde en milieu familial (BC), ainsi que promouvoir et soutenir l'amélioration continue de la qualité des services éducatifs. Pour réaliser sa mission, le CQSEPE assure la communication, la consultation, la formation et l'information de manière constante et transparente avec ses membres actifs. Informations : www.cqsepe.ca.

À propos de Planitou

La mission de Planitou est de fournir aux services de garde et écoles, des outils technologiques performants qui répondent aux besoins des intervenants tout en améliorant l'expérience des parents et, surtout, celle des enfants de 0 à 12 ans. L'application réunit tous les intervenants impliqués dans l'évolution des tout-petits sur une même plateforme et permet aux familles d'être connectées en tout temps au quotidien de leurs enfants. Informations : www.planitou.ca

Renseignements: Annie Dufour, Directrice adjointe, Cell. : 418 952-6201, [email protected]

