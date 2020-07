Lancement d'un outil innovant pour contrer la crise du logement et l'accessibilité aux personnes handicapées

QUÉBEC, le 23 juill. 2020 /CNW Telbec/ - C'est dans une perspective d'innovation technologique que le CAPVISH (Comité d'action des personnes vivant des situations de handicap) lance officiellement aujourd'hui l'AppLOAD, une application Web permettant aux personnes ayant des limitations fonctionnelles d'adhérer rapidement à un logement adapté.

« Trouver un logis n'était déjà pas une chose facile avant même la crise de la COVID-19. Imaginez maintenant la recherche d'un logement accessible et adapté en pleine pandémie. Sans oublier que depuis quelques années nous parlons de pénurie permanente de logements adaptés à Québec », indique Dominique Salgado, directeur général du CAPVISH.

Avec ses nombreux avantages, l'AppLOAD permet d'effectuer une investigation spécifique. Le processus de recherche est simple, efficace et facile à utiliser. L'application offre plusieurs avantages dont celui de faciliter la recherche d'appartements accessibles et adaptés partout sur le territoire de la Ville de Québec et des environs. Par géolocalisation, l'outil permet de trouver un logement à proximité d'une position géographique ou du lieu de son choix tels; commerces, hôpitaux, pharmacies, institutions scolaires, etc.

Au cours de la réalisation de cette application, de nombreux partenaires s'y sont greffés et nous appuient tant au niveau logistique, stratégique que scientifique.

« Nous sommes fier d'être associé à cette initiative qui permet de simplifier les démarches des citoyens pour répondre à leurs besoins en habitation. L'approche préconisée par le CAPVISH s'inscrit en parfaite cohérence avec celle du Registre partagé pour le logement subventionné à Québec, appuyée par notre organisation et ses partenaires gestionnaires et développeurs du logement social et communautaire à Québec », précise Claude Foster, directeur général de l'OMHQ (Office municipal d'habitation de Québec).

« Depuis une dizaine d'années, notre collaboration avec le CAPVISH a toujours été profitable pour l'évaluation de l'accessibilité et des déplacements dans la ville de Québec. Cette nouvelle initiative permettra de faire avancer grandement les connaissances sur l'autodétermination des personnes avec incapacités », souligne Claude Vincent du Département de réadaptation du CIRRIS (Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et intégration sociale).

L'AppLOAD (www.appload.ca/) s'adapte à chaque personne vivant une situation de handicap et vise l'autonomie résidentielle. Selon l'autodétermination souhaitée, l'outil offrira une recherche appropriée. Toutes les annonces peuvent être visualisées facilement sur les téléphones portables permettant d'accéder aux informations, et ce, autant sur les appareils iPhone qu'Android.

