Le premier sommet du genre célébrera le succès de la communauté, luttera contre la discrimination et ouvrira des débouchés pour les gens d'affaires noirs au Canada

VANCOUVER, BC, le 17 févr. 2022 /CNW/ - Le premier Sommet des gens d'affaires noirs est sur le point de débuter au Canada, un événement perturbateur rassemblant des centaines de dirigeants noirs pour célébrer le succès des personnes noires, combattre la discrimination et rendre plus forte la communauté d'affaires noire. L'événement virtuel inédit, auquel participeront les célèbres conférenciers de marque Mike « Pinball » Clemons et Trey Anthony, dramaturge et autrice primée, vise à « changer les règles du jeu » pour les entrepreneurs, les jeunes et les gens d'affaires noirs - des groupes qui ont toujours été tenus à l'écart ou exclus des services aux entreprises essentiels du Canada.

« En tant que propriétaires d'entreprise noirs, il est important de prendre position, a affirmé la conférencière d'honneur Trey Anthony. Mon appel personnel à l'action est de changer les choses dans ce monde, et pas seulement dans le monde, mais dans ma propre vie aussi. »

Le Sommet, organisé par la Black Entrepreneurs and Businesses of Canada Society (BEBC) , vise à changer le paysage commercial dominant du pays, dans lequel les jeunes Noirs et les entrepreneurs noirs ont toujours été sous-représentés et marginalisés. L'événement, qui est gratuit pour les membres des communautés noires, donnera aux entreprises noires les moyens de surmonter les obstacles et d'ouvrir de nouvelles possibilités, créant ainsi un avenir meilleur pour les Noirs en construisant un patrimoine générationnel grâce à l'entrepreneuriat et aux affaires. Des ministres des gouvernements provinciaux et fédéral seront également présents.

« Soutenir la communauté entrepreneuriale noire pour qu'elle atteigne des objectifs d'affaires clairs profite à tous les Canadiens », a déclaré le conférencier de marque Mike « Pinball » Clemons.

« Ce n'est que le début d'un changement dans les règles du jeu pour les gens d'affaires noirs, a souligné Candace Lauren, animatrice du Sommet et directrice des communications à la BEBC. Dans l'année suivant le sommet, les participants seront cinq fois plus susceptibles d'avoir accès à du soutien par les canaux traditionnels, créeront plus de 700 emplois et pourront accroître leurs revenus et leurs activités d'exportation dix fois plus que les propriétaires d'entreprise noirs qui ne participent pas à la conférence. Tout cela contribue au changement systémique dont le monde a besoin. »

À propos du Sommet

Le 24 février à 9 h (HNP) ou midi (HNE)

https://bebcblackbusinesssummit.cventevents.com/

GRATUIT pour les entrepreneurs, les jeunes et les gens d'affaires noirs

Prix d'entrée général de 49 $

Propulsé par CVENT et soutenu par la TD, la Banque de développement du Canada, Exportation et développement Canada, Westland Insurance, Approvisionnement Canada et plusieurs autres.

