MONTRÉAL, le 14 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Desjardins Gestion internationale d'actifs inc. (« DGIA »), agissant à titre de gestionnaire et gestionnaire de portefeuille des Fonds négociés en bourse (« FNB ») Desjardins, annonce le lancement du nouveau FNB Desjardins Alt long/court marchés boursiers mondiaux comportant deux catégories de parts, soit celles couvertes en $ CA (« DAMG ») et celles couvertes en $ US (« DAMG.U »); ainsi que le lancement de la nouvelle catégorie de parts couvertes en $ US du FNB Desjardins Alt long/court marchés boursiers neutres (« DANC.U »). Le nouveau fonds et la nouvelle catégorie de parts rejoignent ainsi la gamme des FNB alternatifs Desjardins.

Le nouveau fonds et la nouvelle catégorie de parts ont chacun clôturé l'offre initiale des parts énumérées dans le tableau ci-dessous et ces parts commenceront à être négociées à la Bourse de Toronto (TSX) aujourd'hui.

Suivant l'introduction de notre FNB Desjardins Alt long/court marchés boursiers neutres (DANC), DGIA est ravi d'offrir aux investisseurs un second FNB alternatif géré activement et dont la stratégie vise à offrir des rendements positifs dans des conditions de marché boursiers favorables ou défavorables en investissant à l'échelle mondiale principalement dans des positions acheteur et vendeur sur des contrats à terme et FNB sur indice boursier.

Les symboles boursiers et les frais de gestion des nouvelles catégories de parts de FNB alternatifs Desjardins qui commenceront à être négociées à la TSX aujourd'hui sont indiqués ci-dessous :

Fonds négocié en bourse (FNB) Symbole boursier

(TSX) Frais de gestion1 FNB alternatifs Desjardins



FNB Desjardins Alt long/court marchés boursiers mondiaux - parts couvertes en $ CA DAMG 1,00 % FNB Desjardins Alt long/court marchés boursiers mondiaux - parts couvertes en $ US DAMG.U 1,00 % FNB Desjardins Alt long/court marchés boursiers neutres - parts couvertes en $ US DANC.U 1,00 %

1 Les frais de gestion annuels correspondant à un pourcentage annuel de la valeur liquidative du FNB alternatif Desjardins pertinent sont calculés quotidiennement et payables mensuellement à terme échu, majorés des taxes applicables.

FNB Desjardins Alt long/court marchés boursiers mondiaux (SymbolesTSX : DAMG et DAMG.U) : Le fonds a pour objectif de réaliser des rendements positifs dans des conditions de marchés boursiers favorables ou défavorables. Pour atteindre ses objectifs de placement, le fonds investit principalement dans des positions acheteur et/ou vendeur sur des contrats à terme standardisés sur indice boursier partout dans le monde et/ou dans des FNB indiciels d'actions négociés au Canada ou aux États-Unis, des bons du Trésor, des instruments du marché monétaire ou d'autres titres de créance à court terme équivalents, en vue de maximiser les rendements tout en contrôlant la volatilité et en maintenant une faible corrélation avec les catégories d'actifs traditionnelles. L'exposition aux monnaies étrangères est généralement couverte par rapport à la monnaie dans laquelle les parts sont libellées au moyen de contrats de change à terme.

FNB Desjardins Alt long/court marchés boursiers neutres - parts couvertes en $ US (SymboleTSX : DANC.U) : Le fonds a pour objectif de réaliser des rendements positifs dans des conditions des marchés boursiers favorables ou défavorables. Il est diversifié parmi plusieurs paires d'émetteurs corrélés faisant généralement partie du même secteur d'activité qui neutralisent la valeur marchande nette des positions acheteur et vendeur, ce qui a pour effet de réduire les biais sectoriels et l'exposition au marché. Le fonds investit principalement, directement ou indirectement, dans des positions acheteur et vendeur sur des titres de participation d'émetteurs situés au Canada et ailleurs dans le monde, des bons du Trésor, des instruments du marché monétaire et d'autres titres de créance à court terme équivalents. Toute exposition à des monnaies étrangères de la partie du portefeuille du fonds qui est attribuable à la catégorie de parts couvertes en $ US sera couverte par rapport au dollar américain.

Pour obtenir de l'information additionnelle sur les FNB alternatifs Desjardins, consultez le site Web du gestionnaire à l'adresse www.FNBdesjardins.com.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et la cinquième au monde, avec un actif de 404,1 milliards de dollars. Il a été nommé parmi les 100 meilleurs employeurs 2022 au Canada par Mediacorp. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

À propos de Desjardins Gestion internationale d'actifs inc. (DGIA)

Fondée en 1998, Desjardins Gestion internationale d'actifs (DGIA) est l'un des principaux gestionnaires d'actifs au Canada, avec une expertise interne en actions, en titres à revenu fixe et en actifs réels (infrastructures et immobilier) dans une variété de véhicules de placement. DGIA gère plus de 76 G$ CA (au 30 juin 2022) en actifs institutionnels au nom de compagnies d'assurance, de caisses de retraite, de fonds de dotation, d'organismes sans but lucratif et de sociétés à travers le Canada.

Avec des bureaux à Montréal, Québec et Toronto, notre équipe de plus de 80 professionnels de l'investissement utilise une approche collaborative et combine innovation, accessibilité et discipline pour concevoir des solutions adaptées aux besoins uniques de nos clients. Nous intégrons nos valeurs coopératives dans notre processus d'investissement afin de nous assurer que nous aidons nos partenaires et nos clients à croître leurs actifs de manière durable et responsable.

Les Fonds négociés en bourse Desjardins ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. Un placement dans un fonds négocié en bourse peut donner lieu à des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Desjardins Gestion internationale d'actifs inc. est le gestionnaire et gestionnaire de portefeuille des Fonds négociés en bourse Desjardins. Les Fonds négociés en bourse Desjardins sont offerts par des courtiers inscrits.

Le FNB Desjardins Alt long/court marchés boursiers neutres et le FNB Desjardins Alt long/court marchés boursiers mondiaux sont des organismes de placement collectif (OPC) alternatifs. Ils peuvent investir dans des catégories d'actifs ou appliquer des stratégies de placement qui ne sont pas permises aux autres types d'OPC. Les stratégies particulières qui distinguent ces FNB des autres types d'OPC comprennent l'utilisation d'emprunts de fonds, à des fins d'investissement, de ventes à découvert et de dérivés. L'effet de levier amplifie les gains et les pertes. Bien que les stratégies soient utilisées conformément aux objectifs de placement et stratégies de placement des FNB, elles pourraient, dans certaines conditions de marché, accélérer le rythme auquel votre placement se déprécie.

