OTTAWA, ON, le 9 déc. 2022 /CNW/ - Le Canada est un chef de file du développement économique environnemental et des solutions climatiques fondées sur la nature. Les forêts du Canada sont au cœur de notre plan de lutte contre les changements climatiques et la perte de biodiversité. C'est pourquoi le gouvernement du Canada a lancé le programme Deux milliards d'arbres pour accroître notre couvert forestier, renforcer la résilience climatique et restaurer les écosystèmes importants tout en créant des emplois durables pour les Canadiens.

Aujourd'hui, le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé le lancement du troisième appel de propositions dans le cadre du programme Deux milliards d'arbres. Cet appel débouchera sur des ententes à long terme supplémentaires avec des partenaires admissibles - y compris des communautés et partenaires autochtones, des municipalités et des organismes à but lucratif et sans but lucratif -, ce qui nous permettra d'honorer notre engagement pour appuyer nos partenaires dans la plantation de deux milliards d'arbres d'ici 2031.

Cet appel de propositions continu est différent, en ce sens que les candidats peuvent postuler en tout temps. Les demandeurs ont ainsi la flexibilité nécessaire pour planter les bons arbres au bon endroit et au bon moment. Des décisions concernant le financement seront prises à quatre moments en 2023 (en juillet, août, octobre et décembre) pour faciliter la plantation d'arbres au pays.

Pour qu'elle se fasse de façon durable et inclusive, la plantation d'arbres à très grande échelle exige une planification minutieuse. Le processus de plantation d'arbres (semences, semis, jeunes plants et plantation) s'échelonne sur plusieurs années pour nos organisations partenaires. Les ententes pluriannuelles conclues dans le cadre du programme Deux milliards d'arbres créent une demande prévisible, stable et à long terme pour les pépinières et autres organismes qui voient à l'approvisionnement en semis, afin que les bons arbres soient cultivés et plantés au bon endroit.

La réponse aux appels de propositions a été extrêmement positive : nos partenaires ont planté des arbres ou procédé à un reboisement dans plus de 500 sites un peu partout au pays. Dans le cadre du plan à long terme visant à planter deux milliards d'arbres, ce troisième appel de propositions permettra au Canada de poursuivre sur cette lancée et d'accroître le nombre d'ententes pluriannuelles déjà en place.

Le programme Deux milliards d'arbres est l'une des nombreuses mesures que prend le gouvernement du Canada pour restaurer la nature. Le Canada accueille quelque 196 pays à Montréal dans le cadre de la 15e Conférence des Parties (COP15) à la Convention des Nations unies sur la diversité biologique qui se tient du 7 au 19 décembre 2022. La COP15 est l'occasion pour le Canada de montrer son leadership en posant des gestes pour conserver et restaurer la nature, en plus de freiner la perte de biodiversité dans le monde.

Planter deux milliards d'arbres constitue à la fois un grand défi et un grand exploit. En travaillant de concert avec des organismes locaux et municipaux ainsi que des groupes et des communautés autochtones, nous pourrons, grâce à cet appel de propositions continu, atteindre ensemble nos objectifs de plantation, un arbre à la fois.

Citations

« Le gouvernement du Canada s'est engagé à planter deux milliards d'arbres, et l'annonce d'aujourd'hui se veut la prochaine étape vers l'atteinte de cet objectif ambitieux. Grâce à cet appel de propositions flexible et continu, nous pourrons veiller à ce que les partenaires autochtones, les municipalités et d'autres organismes aient le temps voulu pour planter les bons arbres au bon endroit et au bon moment. En plantant deux milliards d'arbres, nous soutenons l'agrandissement des forêts ainsi que la restauration et l'amélioration d'habitats importants, assainissons l'air, réduisons les émissions et créons de bons emplois durables dans les collectivités partout au pays. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« Les arbres occupent une place de choix dans notre plan pour combattre les changements climatiques et freiner la perte de biodiversité. Le programme de plantation de deux milliards d'arbres aidera le Canada à faire la transition vers une économie carboneutre, à protéger et à conserver nos écosystèmes, à assurer la résilience des villes aux phénomènes météorologiques extrêmes, à améliorer la santé publique et à édifier un avenir respectueux de la nature. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Liens pertinents



Suivez-nous sur Twitter : @RNCan ( http://twitter.com/rncan )

SOURCE Ressources naturelles Canada

Renseignements: Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6100, [email protected]; Keean Nembhard, Attaché de presse, Cabinet du ministre des Ressources naturelles, 613-323-7892, [email protected]