Lancement d'un appel de projets pour venir en aide aux personnes victimes d'infractions criminelles

QUÉBEC, le 7 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Justice et procureur général du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, annonce le lancement de l'appel de projets destiné aux personnes et aux organismes qui interviennent auprès des personnes victimes d'actes criminels.

Une somme de 1 100 000 $ sera octroyée pour la réalisation des activités et des projets sélectionnés dans le cadre du Programme de subventions pour favoriser la recherche, l'information, la sensibilisation et la formation en matière d'aide aux personnes victimes d'infractions criminelles pour l'année 2022-2023. Les sommes octroyées dans le cadre du programme proviennent du Fonds d'aide aux victimes d'actes criminels.

Cette année, une priorité sera accordée aux initiatives visant les clientèles montrant certaines vulnérabilités (par exemple les enfants, les personnes aînées et les personnes en situation de handicap) et aux initiatives visant à lutter contre les violences sexuelle et conjugale.

Toute personne ou organisme à but non lucratif est invité à transmettre une proposition de projet au plus tard le 9 janvier 2023.

Citations

« Au cours des dernières années, le gouvernement du Québec a fait de l'accompagnement des personnes victimes, une priorité nationale. Cet appel à projets s'inscrit en droite ligne avec notre volonté d'offrir un meilleur soutien et de mieux répondre aux besoins des personnes victimes de violence conjugale, de violence sexuelle ou de toute autre infraction criminelle. Nous tenons à remercier les intervenantes et les intervenants qui, jour après jour, aident les personnes victimes à reprendre le contrôle de leur vie ».

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et procureur général du Québec

Information complémentaire

Le Fonds d'aide aux victimes d'actes criminels a été institué au ministère de la Justice du Québec en 1988. Ses revenus proviennent principalement de sommes perçues à la suite d'infractions aux lois pénales québécoises et au Code criminel, ainsi que de sommes liées au partage des produits de la criminalité.

Lien connexe

Pour présenter un projet ou pour obtenir plus de renseignements sur le programme, visitez l'adresse www.justice.gouv.qc.ca.

