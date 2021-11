Lancement d'un appel de projets pour favoriser la conciliation famille-travail

QUÉBEC, le 24 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Dans le but de soutenir les familles du Québec au quotidien, le gouvernement du Québec lance un appel de projets dans le cadre du Programme de soutien financier en matière de conciliation famille-travail destiné aux milieux de travail.

Ce programme vise à soutenir les employeurs et les organisations qui souhaitent réaliser une démarche menant à l'adoption des meilleures pratiques de conciliation famille-travail en vue d'améliorer la qualité de vie des travailleuses et des travailleurs qui ont des responsabilités familiales.

Le gouvernement du Québec souhaite ainsi reconnaître les entreprises qui positionneront la conciliation famille-travail comme une pratique importante qui bénéficiera à leurs employées et employés.

Citation :

« Comme ministre et père de famille, je sais à quel point il est parfois difficile de trouver un équilibre entre les responsabilités familiales et professionnelles. Les employeurs sont de plus en plus sensibilisés aux avantages d'appuyer leurs employées et employés en ce sens. Je suis donc très heureux du lancement de cet appel de projets qui permettra, à terme, d'offrir des moyens concrets aux entreprises qui souhaitent s'engager dans une démarche de conciliation famille-travail. La pandémie nous a démontré toute l'importance et à la fois la fragilité de cet équilibre. Elle a aussi stimulé la créativité et le développement d'initiatives intéressantes dans le domaine. J'encourage fortement les entreprises et les organismes à soumettre leurs projets afin que nous puissions aider davantage de familles dans leur vie de tous les jours. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille

« Je suis très heureux que des initiatives soient mises en œuvre pour aider les parents du Québec dans la conciliation famille-travail. Ces futurs projets leur permettront de continuer à contribuer à notre économie, dans de meilleures conditions pour toute leur famille, ce qui rejaillit sur l'ensemble de la société. J'espère que ces initiatives feront boule de neige et contribueront à faire du Québec un modèle dans le domaine. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Faits saillants :

Le Programme de soutien financier en matière de conciliation famille-travail destiné aux milieux de travail est financé par le ministère de la Famille, avec la collaboration du ministère de la Santé et des Services sociaux (dans le cadre du Plan d'action interministériel 2016-2021 de la Politique gouvernementale de prévention en santé) et du Secrétariat à la condition féminine (dans le cadre de la Stratégie gouvernementale pour l'égalité entre les femmes et les hommes vers 2021).

L'appel de projets se déroule jusqu'au 17 décembre 2021 et bénéficie, pour l'année 2021-2022, d'un budget total de 1,9 million de dollars.

bénéficie, pour l'année 2021-2022, d'un budget total de 1,9 million de dollars. Le montant maximal de l'aide financière sera de 30 000 $ par projet.

Le Programme comporte deux volets :

Volet 1 - Soutien aux démarches d'employeurs : appuyer les employeurs dans leur démarche d'adoption des meilleures pratiques CFT au sein de leur organisation.



Volet 2 - Soutien aux initiatives particulières : appuyer toute réalisation d'initiatives permettant le développement de connaissances ou l'expérimentation de nouvelles pratiques favorisant la CFT des employeurs et de leurs employées et employés.

Lors du précédent appel de projets, en 2020-2021, 47 projets ont été soutenus aux fins de subvention, pour un total de 1 225 668 $.

