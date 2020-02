Lancement d'un appel d'offres pour l'acquisition d'un service d'intégration de l'éolien

MONTRÉAL, le 27 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Hydro-Québec Distribution lance aujourd'hui un appel d'offres visant l'acquisition d'un service d'intégration pour l'ensemble des parcs éoliens sous contrat. Vu la nature intermittente de l'énergie éolienne, qui dépend des vents, un tel service permet d'équilibrer en temps réel la production éolienne au réseau de transport d'Hydro-Québec.



Le service d'intégration recherché dans le cadre de cet appel d'offres consiste en l'équilibrage qui garantira les livraisons d'énergie éolienne et en l'injection de puissance complémentaire en période d'hiver, soit du 1er décembre au 31 mars.



La durée des contrats est de cinq ans à compter de la date de début des livraisons et la prestation du service d'intégration doit commencer au plus tard le 1er septembre 2020. Cet appel d'offres est ouvert à tous les soumissionnaires intéressés. Le service d'intégration éolienne peut être rendu par plus d'un fournisseur et doit provenir d'une installation de production existante située au Québec.



La date limite pour le dépôt des soumissions est le 24 avril 2020. Le document d'appel d'offres, le formulaire d'inscription à la conférence préparatoire, le formulaire d'inscription à l'appel d'offres et la formule de soumission sont accessibles sur le site Web d'Hydro-Québec au www.hydroquebec.com/achats-electricite-quebec/.

Hydro-Québec Distribution a mandaté la société Raymond Chabot Grant Thornton pour l'accompagner dans le processus d'appel d'offres et d'analyse des soumissions reçues et pour être son représentant officiel.



