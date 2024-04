QUÉBEC, le 18 avril 2024 /CNW/ - AXSO, entreprise innovante d'Hydro-Québec, dévoile aujourd'hui Eddie, un système avant-gardiste de gestion d'énergie pour véhicules électriques (SGÉVÉ) appelé à transformer le marché de la recharge électrique au Québec et au-delà. Technologie unique en Amérique du Nord, Eddie mise sur l'intelligence énergétique afin de répondre aux principaux enjeux soulevés par la croissance exponentielle du nombre de véhicules électriques sur nos routes.

Entièrement conçu et développé au Québec, Eddie vient enfin offrir une solution optimisée, économique et efficiente pour la recharge en multilogements, où habite plus du tiers de la population québécoise et canadienne. Il se distingue des SGÉVÉ sur le marché par sa capacité à intégrer des bornes de recharges connectées avec une précision de mesurage en temps réel. Après l'avoir testé avec succès dans cinq immeubles ces derniers mois, AXSO entend maintenant déployer ce nouveau système partout au Québec, d'ici la fin de l'année 2024, puis dans le reste du Canada et aux États-Unis. L'entreprise vise également le marché de la recharge publique et de la recharge en entreprise.

Optimiser la recharge en multilogements

La croissance rapide du nombre de véhicules électriques (VE) sur les routes du Québec, qui doit passer de 250 000 à 2 millions d'ici 2030, accroît la pression sur le réseau d'Hydro-Québec. En parallèle, dans toutes les villes nord-américaines, l'installation de bornes de recharge en multilogements se bute à des enjeux de taille : espaces restreints, capacité électrique limitée des immeubles et coûts d'installation élevés. En combinant son SGÉVÉ à une infrastructure de recharge commune dans un immeuble, Eddie arrive comme une solution à ces deux défis.

En moyenne, un VE est connecté à sa borne 12 heures par jour, alors que 2 à 3 heures de recharge suffisent pour faire un gain d'autonomie de 60 kilomètres et répondre aux besoins de l'automobiliste type. Ainsi, grâce à une répartition intelligente de la puissance, Eddie assure la recharge complète, chaque matin, de tous les VE branchés, sans dépasser la capacité électrique des immeubles. Du même souffle, il permet de soutenir le réseau d'Hydro-Québec en période de pointes, sans impact ou compromis pour le citoyen.

Des avantages pratiques et financiers pour les utilisateurs

Au-delà de ces considérations énergétiques, Eddie présente des avantages financiers significatifs pour les utilisateurs. En regroupant les bornes de recharge des résidents sous un compteur commercial, il leur permet de profiter de tarifs interruptibles représentant des économies allant jusqu'à 30 % en hiver. Le recours à Eddie évite aussi des dépenses importantes - et parfois très inégales entre copropriétaires - pour raccorder une borne de recharge, ou encore pour rehausser la capacité électrique des immeubles.

Enfin, Eddie propose aux gestionnaires de copropriété et aux résidents de suivre en temps réel et de contrôler à distance l'utilisation des bornes de recharge à partir d'une application mobile centralisée. Chaque résident paie sa facture, selon un principe d'utilisateur-payeur, en toute simplicité. Pour faciliter encore davantage la vie des automobilistes, la même application pourra d'ailleurs être utilisée sur le Circuit électrique, dont l'application et le portail de gestion ont été développés par AXSO.

Citations

« La croissance exponentielle du nombre de véhicules électriques représente une excellente nouvelle pour la décarbonation de notre économie, mais elle s'accompagne de défis sur les plans énergétique et logistique. Nous sommes très fiers d'arriver aujourd'hui avec une technologie unique, conçue et développée ici au Québec, qui surmonte le défi de l'accessibilité aux bornes de recharge dans les multilogements et qui propose une solution qui transformera le marché de la recharge en Amérique du Nord. »

-Alexandre Bérubé, président-directeur général, AXSO

« Avec le réseau de recharge publique Circuit électrique, le SGÉVÉ Eddie vient répondre aux plus grands défis des propriétaires de véhicules électriques qui ont besoin de solutions de recharge en multilogement et sur la route. Au cours des prochains mois, nous nous pencherons sur l'intégration des deux solutions de façon à optimiser l'expérience client des électromobilistes québécois. Eddie sera idéalement positionné pour permettre massivement aux électromobilistes d'adhérer aux programmes d'Hydro-Québec en matière de gestion de puissance et d'ainsi contribuer à une transition énergétique efficace de nos transports. »

- France Lampron, responsable de la mobilité électrique, Hydro-Québec

À propos d'AXSO

Filiale d'Hydro-Québec, un chef de file mondial en matière d'énergie propre, AXSO aide les exploitants de stations et de bornes de recharge à monétiser l'expérience de recharge des véhicules électriques, tout en la simplifiant pour les électromobilistes. Pour en savoir plus sur AXSO: https://www.axso.io/ et pour en savoir plus sur Eddie : https://www.eddie.eco

