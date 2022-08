L'un des plus vastes programmes de médiation culturelle jamais vus au pays mettra fièrement de l'avant le talent des créateurs d'un océan à l'autre

MONTRÉAL, le 29 août 2022 /CNW Telbec/ - À l'aube des célébrations entourant le 100e anniversaire de naissance de l'artiste canadien de renommée internationale Jean Paul Riopelle, la Fondation Riopelle , en partenariat avec Culture pour tous , lance un important programme de médiation culturelle pancanadien, intitulé Dialogues : rencontres autour de l'Œuvre de Riopelle d'un océan à l'autre.

Souhaitant engager la population et les artistes de partout au pays dans un échange qui permettra au grand public de (re)découvrir, de comprendre et de partager ce pan incontournable de leur patrimoine, les deux organismes invitent aujourd'hui les créateurs des 10 provinces et 3 territoires canadiens à soumettre d'ici le lundi 10 octobre 2022 leurs propositions pour des projets qui seront complétés durant l'année du centenaire, en 2023.

Ce programme de médiation culturelle, parmi les plus ambitieux jamais réalisés au Canada, est rendu possible grâce au soutien du gouvernement du Canada.

Des projets dans chaque province et territoire

Avec cet appel de projets destiné aux artistes de partout au Canada, le programme Dialogues vise à mobiliser artistes, travailleurs culturels, organismes et collectivités locales afin de réaliser dans l'espace public des initiatives (ex. : œuvres murales, sculpturales, picturales, musicales, littéraires, etc.) axées sur la cocréation artistique ou la médiation culturelle à impact social, et mettant en dialogue l'œuvre de Riopelle avec la culture, l'histoire et le patrimoine du pays.

En 2022-2023, le programme apportera un soutien financier pouvant aller jusqu'à 30 000 $ par projet ainsi qu'un accompagnement à un ensemble de projets qui, à l'image des mosaïques de l'artiste, seront déployés d'un océan à l'autre.

Les artistes et regroupements intéressés peuvent soumettre leurs idées de projets au plus tard le lundi 10 octobre 2022 à 23 h 59 (heure normale de l'Est).

Pour plus de détails, pour télécharger le guide de l'appel de projets ou pour soumettre un dossier de candidature, rendez-vous au :

https://www.culturepourtous.ca/professionnels-de-la-culture/dialogues/appel-de-projets-2022/

Citations

« La Fondation Riopelle est très enthousiaste à l'idée de déployer ce vaste programme de médiation culturelle sans précédent partout au Canada. Alors que l'année 2023 marquera le centenaire de celui que plusieurs considèrent comme le plus grand artiste visuel canadien de tous les temps, Dialogues offrira l'occasion au grand public de chaque province et territoire de se réapproprier l'Œuvre inestimable de Jean Paul Riopelle. Les projets ainsi réalisés représenteront un legs important pour les collectivités du pays, telles des marques indélébiles de ces célébrations historiques qui sauront assurément inspirer les artistes de demain pour les décennies à venir. »

- Manon Gauthier, directrice générale de la Fondation Jean Paul Riopelle et commissaire générale des célébrations du centenaire de l'artiste

« Au début des années 2000, Culture pour tous et ses partenaires déployaient plusieurs stratégies pour faire connaître la médiation culturelle et permettre aux chercheurs québécois de créer une réflexion unique autour de celle-ci et de ses effets sur les collectivités. Vingt ans plus tard, nous sommes fiers de lancer avec la Fondation Riopelle un projet unique autour de la participation et de l'engagement des citoyens envers la culture, le tout inspiré de l'Œuvre de Jean Paul Riopelle. Merci à Manon Gauthier et à son équipe pour leur confiance. Au-delà du fait que Dialogues est l'un des plus importants programmes de médiation culturelle à jamais avoir vu le jour au pays, son plus grand atout sera d'offrir une action culturelle à la fois grandiose, de proximité, de rencontres et… de dialogues. »

- Michel Vallée, président-directeur général de Culture pour tous

Des célébrations sans précédent pour un artiste canadien

Orchestrées par la Fondation Jean Paul Riopelle sous la coprésidence de France Chrétien Desmarais et Thomas d'Aquino, et sous le commissariat honoraire d'Yseult Riopelle, auteure du Catalogue raisonné de Jean Paul Riopelle et fille de l'artiste, les festivités entourant le 100e anniversaire de naissance de Riopelle en 2023 offriront au grand public canadien et international une occasion unique de se réapproprier cet artiste québécois qui a profondément marqué l'histoire de l'art. Mettant en vedette une grande variété de disciplines artistiques, de la musique classique au cirque, en passant par le théâtre, la littérature, les expositions muséales et les établissements d'enseignement, la programmation officielle des célébrations du centenaire donnera lieu à une multitude de projets culturels, tant au Québec qu'ailleurs au Canada et dans le monde. Dès l'automne 2022 et pour cinq saisons placées sous la thématique « Grandeur nature », une pléiade de prestigieux partenaires contribuera ainsi à faire de ces festivités - les plus importantes jamais organisées pour un artiste visuel canadien - un succès retentissant, faisant rayonner le talent québécois aux quatre coins du globe et inspirant les nouvelles générations d'artistes à travers l'immense legs artistique de Riopelle.

Découvrez programmation complète du centenaire au www.fondationriopelle.com/centenaire

À propos de la Fondation Jean Paul Riopelle

Imaginée par Riopelle dès les années 1960 et fondée en 2019 par un groupe de philanthropes canadiens, la Fondation Jean Paul Riopelle a pour mission de célébrer et perpétuer la vision et l'Œuvre de Riopelle au Canada et dans le monde entier, de soutenir et inspirer les artistes de la relève en arts visuels, d'encourager l'exploration et l'expérimentation en matière de création, et d'en promouvoir l'enseignement et l'apprentissage. La Fondation agit également à titre de centre de recherche et d'analyse en matière de documentation, publication et discours relatifs à l'Œuvre de Jean Paul Riopelle. L'année 2023 marquera le centenaire de Jean Paul Riopelle, animée d'un audacieux programme de célébrations déployées au Canada et à l'international.

www.fondationriopelle.com

Facebook: facebook.com/FondationRiopelle | Twitter: @FdnJPRiopelle | Instagram: @fdnriopelle | LinkedIn: linkedin.com/company/fondationriopelle

À propos de Culture pour tous

Culture pour tous a pour mission de déployer des stratégies et des actions accessibles, inspirantes et inclusives visant à faire connaître et aimer la culture, facteur essentiel d'épanouissement et de santé des communautés. Culture pour tous vise également à susciter l'engagement des organisations et des citoyens envers et avec la culture pour façonner ensemble notre culture collective.

www.culturepourtous.ca

Facebook: facebook.com/Culturepourtous | Twitter: @Culturepourtous | LinkedIn: linkedin.com/company/culturepourtous

SOURCE Fondation Jean Paul Riopelle

Renseignements: Raphaël Melançon, Trafalgar Stratégies, 514-765-7879, [email protected]