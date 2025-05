Lancement au Canada de l'assurance pour animaux de compagnie OnePack Plan(MC) qui permet aux employeurs d'offrir la tranquillité d'esprit aux parents d'animaux de compagnie.

Cette nouvelle assurance propose une solution unique, grâce à sa couverture abordable par retenues à la source qui permet d'alléger le fardeau financier lié aux frais vétérinaires admissibles.

TORONTO, le 5 mai 2025 /CNW/ - Même si la présence d'animaux de compagnie dans nos foyers est en hausse (58 % des ménages comptent un chien ou un chat), seulement 2 % des milieux de travail offrent une assurance pour animaux de compagnie dans le cadre d'un régime d'avantages sociaux1. L'assurance OnePack PlanMC est fière d'annoncer son lancement sur le marché canadien. Elle procure aux entreprises, aux fournisseurs d'assurance collective et aux conseillers en avantages sociaux l'occasion d'inclure l'assurance pour animaux de compagnie comme avantage pour les employés. Disponible partout au Canada, en français et en anglais, OnePack Plan permet aux employeurs d'offrir une assurance pour chiens et chats par retenues à la source avec un tarif de groupe forfaitaire. Cette assurance contribue à alléger le fardeau financier lié aux frais médicaux pour animaux, alors que plusieurs Canadiennes et Canadiens craignent les dépenses inattendues chez le vétérinaire.

« Le coût moyen d'une consultation chez le vétérinaire attribuable à un accident ou à une maladie peut s'élever à 1 000 $ dans certains cas2, explique Michelle Yates, vice-présidente à la direction du développement commercial chez OnePack Plan au Canada. Pour de nombreux parents d'animaux de compagnie et employés au Canada, des dépenses imprévues de cette ampleur peuvent engendrer une pression financière et un stress considérables. En offrant OnePack Plan, les employeurs contribuent à atténuer cette inquiétude en rendant les soins vétérinaires plus accessibles afin que leurs employés puissent se concentrer sur ce qui compte vraiment : profiter de la vie avec leurs animaux de compagnie. »

L'assurance pour animaux de compagnie offerte par l'employeur connaît une demande grandissante

Un sondage commandé par OnePack Plan révèle que la présence d'animaux de compagnie dans les foyers canadiens est en hausse et que 50 % des parents d'animaux au Canada se disent intéressés par une assurance pour animaux de compagnie offerte par l'employeur1, ce qui démontre la forte demande pour cette offre partout au pays. OnePack Plan réduit cet écart en offrant un avantage prisé qui attire et fidélise les talents tout en aidant les parents d'animaux de compagnie à prodiguer les meilleurs soins à leurs compagnons à quatre pattes.

La pression financière liée aux frais vétérinaires imprévus est courante chez les Canadiennes et les Canadiens. Le sondage commandé par OnePack Plan révèle également que 42 % des parents d'animaux de compagnie au Canada ont dû faire des sacrifices financiers pour les soins de leur animal, tandis que 40 % déclarent avoir manqué des heures de travail en raison de la santé de celui-ci1.

OnePack Plan permet d'offrir un soulagement et une tranquillité d'esprit grâce à une couverture complète et à des primes abordables, y compris des garanties supplémentaires facultatives pour les soins de bien-être et les soins préventifs. Le régime ne comporte aucune restriction liée à la race et couvre les problèmes médicaux préexistants après 365 jours de couverture continue3.

Répondre aux besoins des employés et simplifier les avantages sociaux pour les responsables des ressources humaines (RH)

L'approche unique de OnePack Plan en matière d'assurance pour animaux de compagnie s'intègre de façon harmonieuse aux logiciels de gestion des avantages sociaux existants d'une entreprise, ce qui permet un processus d'intégration simple pour les professionnels des RH et une inscription facile pour les employés. De plus, elle offre la possibilité d'établir des retenues à la source par l'intermédiaire de leur système de gestion des avantages sociaux habituel. Les responsables des RH et les fournisseurs d'avantages sociaux peuvent également personnaliser leurs régimes pour répondre aux besoins spécifiques des petites, moyennes et grandes entreprises.

« Nous constatons un intérêt croissant pour le bien-être en milieu de travail et savons que les animaux de compagnie jouent un rôle important dans l'amélioration de la santé mentale, déclare madame Yates. L'adoption de politiques qui font preuve d'empathie et de considération à l'égard des parents d'animaux de compagnie constitue un atout pour la satisfaction et la fidélisation des employés. »

Avec son lancement au Canada, OnePack Plan comble un besoin dans le marché des avantages sociaux en offrant aux employés un processus d'accès simplifié afin d'obtenir une assurance pour animaux de compagnie. Elle donne l'occasion aux employeurs canadiens de s'adapter à l'évolution des attitudes à l'égard de la présence des animaux à la maison et des attentes des employés.

Pour en savoir plus sur OnePack Plan au Canada, consultez le www.onepackplan.ca/fr.

À propos de OnePack Plan

OnePack PlanMC est une assurance pour animaux de compagnie offerte par l'employeur aux entreprises et aux parents d'animaux au Canada, qui offre une couverture abordable par retenue à la source pour les chats et les chiens. Elle offre une couverture pour les accidents et les maladies. Le régime assure la tranquillité d'esprit aux propriétaires d'animaux. Les garanties sont souscrites par la Société d'assurance générale Northbridge et distribuées par PTZ Insurance Services Ltd (« PTZ »).

Société d'assurances collectives (Sodaco) Inc. au Québec. Les caractéristiques du régime, les tarifs et l'admissibilité peuvent varier selon la province ou le territoire. Pour connaître les conditions générales, veuillez consulter le site www.onepackplan.ca/fr/.

