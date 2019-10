Laferrière & Brixi Diamantaires, toujours le seul joaillier canadien accrédité par la World Diamond Mark

SAINT-LAMBERT, QC, le 10 oct. 2019 /CNW Telbec/ - 3 ans après être devenu le premier joaillier canadien à obtenir l'accréditation Authorized Diamond Dealer (ADD) de la World Diamond Mark, Laferrière & Brixi Diamantaires est fier de voir cette accréditation renouvelée cette année encore. Décrit comme un « exclusive high street jeweler » par Alex Popov, président de la World Diamond Mark® en 2017, Laferrière & Brixi conserve pour le moment l'exclusivité canadienne de cette distinction.

Le sceau de la World Federation of Diamond Bourses constitue la marque de confiance ultime de l'industrie du diamant pour les bijoutiers réputés qui collaborent fièrement avec des équipes de vente compétentes et éthiques.

« Nous sommes passionnés par l'industrie du diamant et tirons une grande fierté de notre travail. La marque ADD confirme, une fois de plus, notre ferme engagement à offrir un service et une éthique infaillibles dans toutes nos relations d'affaires, au Québec comme à l'international. » - Louis-Alexandre Laferrière

« De plus, alors que les diamants synthétiques prolifèrent sur le marché, Laferrière & Brixi est heureux et honoré de s'allier au World Diamond Mark® en tant de défenseurs de la promotion des diamants naturels. » - Nadia Brixi

À propos de Laferrière & Brixi Diamantaires

Avec des bureaux à St-Lambert, Montréal et New York, LB Diamantaires est un acheteur et un vendeur de confiance de diamants fins et de bijoux personnalisés. Consultez les experts de Laferrière & Brixi Diamantaires pour la vente de bijoux immobiliers et de diamants importants. Membres du New York Diamond Dealer Club et revendeurs de diamants autorisés de la World Diamond Mark .

www.lbdiamantaires.com

Renseignements: Ressources Laferrière & Brixi : Louis-Alexandre Laferrière / Nadia Brixi, Laferrière & Brixi Diamantaires Inc., 1 (844) 671-3101