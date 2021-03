MISSISSAUGA, ON, le 8 mars 2021 /CNW Telbec/ - Comme nous l'avons fièrement annoncé la semaine dernière, Lafarge a été nommée l'un des meilleurs employeurs canadiens pour la diversité pour une septième année de suite. Cette reconnaissance en dit beaucoup sur le rôle central que joue la diversité chez Lafarge Canada.

À l'occasion de la Journée internationale des femmes célébrant les réalisations des femmes dans l'histoire et dans tous les pays, nous célébrons nos propres réalisations en faveur de la place des femmes sur le marché du travail, et soulignons les efforts et les progrès que nous avons faits pour étendre davantage la diversité et encourager l'avancement des femmes au sein de notre entreprise.

Principes d'autonomisation des femmes de l'ONU

David Redfern , PDG de l'Est du Canada , a signé les principes d'autonomisation des femmes des Nations Unies, envoyant ainsi un message percutant au sujet de l'importance de soutenir les femmes au travail. « La signature de ce document témoigne de notre engagement continu envers les femmes de l'Est du Canada et concrétise ce que nous avons toujours eu l'intention de faire : promouvoir l'égalité des sexes au sein de Lafarge Canada, soutenir le développement des femmes en leur offrant des chances égales, et assurer leur santé, leur sécurité et leur bien-être au travail » a expliqué. Cet engagement a représenté un énorme pas en réitérant publiquement notre position ferme et notre détermination au regard de la diversité, de l'inclusion et de l'appartenance.



Formation et développement

Dans la foulée de cet engagement, l'entreprise a commencé à offrir à ses employés une variété de formations sur des préjugés inconscients afin de les sensibiliser à ce sujet et de promouvoir les attitudes à adopter pour arriver au final à réduire les préjugés sexistes, en particulier dans l'embauche et le recrutement. Cela dit, la reconnaissance que nous avons obtenue encore cette année comme un des meilleurs employeurs pour la diversité, nous la devons en partie à notre volonté de constituer une liste de candidats au programme de développement du leadership de Lafarge composée à 50 % de femmes. Cette année, nous avons conclu des partenariats avec des organisations de l'extérieur, comme l'Effet A, pour la mise en place de programmes de formation visant à améliorer les talents de leader, le perfectionnement et l'avancement professionnels de nos collègues féminines.



Réseautage pour les femmes

Depuis qu'elle a pris cet engagement, l'équipe de l'Est du Canada s'est concentrée sur son programme de leadership des femmes chez Lafarge (appelé « WILL ») destiné à former un réseau d'employées, à encourager leur avancement et leur développement professionnels, à leur fournir un espace sûr où se rencontrer, échanger et apprendre l'une de l'autre. Le comité de « WILL » s'est employé à organiser et à offrir un choix attrayant d'activités susceptibles de soutenir nos collègues féminines.



En même temps, l'équipe de l'Ouest du Canada a lancé le programme des femmes dans l'Ouest du Canada (« WOW ») destiné à créer des possibilités de réseautage, de discussions et de débats entre les femmes afin d'instaurer une culture marquée par la diversité et l'inclusion. WOW offre aux coéquipiers de Lafarge l'occasion de trouver des moyens d'améliorer les méthodes et d'y réfléchir afin de stimuler la diversité et l'inclusion tant dans les activités de Lafarge qu'au sein de toute l'industrie.

Avancement professionnel des femmes

Le nombre de femmes occupant des postes de leadership n'a jamais été aussi élevé. L'Est du Canada a lui seul compte quatre femmes au sein de son comité exécutif et, dans les derniers mois, sept femmes ont été nommées à des postes de gestion, ce qui démontre notre engagement en faveur de l'avancement des femmes tout en estompant la démarcation entre les rôles fonctionnels et opérationnels. Les statistiques du côté de l'Ouest du Canada montrent un équilibre entre collègues féminins et masculins nommés à des postes de leaders et de décideurs. Tous les employés apprécient d'ailleurs au plus point la valeur de travailler au sein d'équipes diversifiées. Dans l'Ouest du Canada , 40 % des rôles importants de direction sont confiés à des femmes.



« Dans un secteur où les femmes sont parfois sous-représentées, il est important de prendre de telles mesures », explique David Redfern, PDG de l'Est du Canada. « Nous avons fait des pas importants pour construire un avenir plus durable pour tous, et cet avenir se construit à partir de milieux de travail durables aussi, où l'égalité des sexes, l'inclusion, l'appartenance et la diversité sont célébrées », conclut David.

« Je suis motivé par mes collègues et mes coéquipiers », souligne Brad Kohl, PDG de l'Ouest du Canada. « Les résultats montrent qu'un leadership égalitaire faisant une grande place à la diversité et à un éventail d'expériences est la clé de notre succès. Se conseiller et s'encourager mutuellement sans exclure les employés prometteurs garantit l'émergence d'un milieu de travail sain, que nous voulons maintenir à tout prix dans toutes nos activités, tant au bureau que sur le terrain ».

C'est sur ces mots que nous souhaitons à toutes les femmes au sein, comme en dehors, de notre entreprise une merveilleuse Journée internationale des femmes!

À propos de Lafarge Canada

Lafarge est le plus important fournisseur de matériaux de construction durables au Canada et fait partie du groupe mondial LafargeHolcim. Forte d'un effectif de 6000 employés et de 350 sites répartis sur l'ensemble du territoire canadien, notre société a pour mission de fournir des solutions qui permettent la construction de villes et de collectivités meilleures. Les villes où les Canadiens vivent, travaillent et élèvent leurs familles.

