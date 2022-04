Le programme NEXT Ventures de Lactalis Canada vise à stimuler et

accélérer la réflexion, l'innovation et la créativité de demain

TORONTO, le 22 avril 2022 /CNW/ - Lactalis Canada, le chef de file laitier canadien derrière des marques emblématiques comme Cracker Barrel, Black Diamond, Balderson, Astro et Lactantia, et une filiale du Groupe Lactalis de France, est ravie de dévoiler NEXT Ventures de Lactalis Canada, un programme d'innovation visant à stimuler et accélérer la réflexion, l'innovation et la créativité de demain en habilitant les employés et en tirant parti de l'externalisation ouverte interne pour explorer des idées et mettre en marché de nouveaux produits, processus, technologies ou modèles d'affaires. Lancé aujourd'hui à l'occasion du Jour de la Terre, le programme 2022-2023 sera axé sur la réduction des déchets.

Suivant un modèle d'innovation ouverte, les contributeurs qui avancent les propositions les plus inventives et potentiellement viables auront l'occasion unique de participer à un programme complet d'exploration et de développement de ces nouvelles idées, de la création à la mise en œuvre, grâce à la facilitation du mentorat, de la collaboration, du soutien des ressources et des partenariats externes. L'objectif consiste à influencer positivement l'avenir de l'entreprise, des employés, des clients et des collectivités de Lactalis Canada tout y en faisant la promotion de l'intrapreneuriat continu.

« Les meilleures idées et les plus perturbatrices viennent souvent de l'intérieur d'une entreprise, et le programme NEXT Ventures de Lactalis Canada exploite davantage notre réseau d'innovation pour tirer parti du talent, de la créativité et de l'expertise de nos propres employés, avec le potentiel de collaborer avec des partenaires externes afin de découvrir la prochaine grande idée pour notre entreprise, a déclaré Mark Taylor, président et chef de la direction de Lactalis Canada. C'est réellement enthousiasmant de souligner le Jour de la Terre en lançant un appel ouvert à des idées de réduction des déchets dans le cadre de notre nouveau projet NEXT Ventures de Lactalis Canada. »

Il s'agira d'un programme annuel dont le nouveau thème sera dévoilé chaque année. Lancé en 2022, il mettra l'accent sur la recherche de solutions pour réduire le gaspillage sous toutes ses formes, notamment sur le plan du temps, des capacités, des ressources financières, des aliments, de la transformation, de l'emballage, de la consommation d'électricité et des ressources matérielles.

Aujourd'hui, l'engagement de Lactalis Canada envers la réduction des déchets comprend des solutions novatrices, dont une collaboration unique avec la distillerie laitière de l'Ontario, à laquelle notre usine de Winchester, en Ontario, fournit le sous-produit de la production de lait ultrafiltré, appelé perméat de lait (sucre de lait), pour en faire de l'alcool pour ses spiritueux Vodkow et Vodkow Cream. De plus, le projet de modernisation des systèmes de traitement des eaux usées de Lactalis Canada à son usine de Winchester a remporté en 2021 le tout premier prix « Canadian Grocer Impact » dans la catégorie « Sustainability ». Le projet quadriennal de plusieurs millions de dollars achevé en 2020 a contribué à atténuer les odeurs et le bruit, à réduire de 35 % la consommation d'électricité, à produire des engrais et à améliorer le processus de traitement des eaux usées à l'usine.

À propos de Lactalis Canada Inc.

Forte d'une histoire s'étalant sur 140 ans, Lactalis Canada (anciennement Parmalat Canada) s'engage à enrichir et à soutenir la vie des Canadiens en produisant des produits laitiers nutritifs et goûteux. Classée par Forbes parmi les meilleurs employeurs au Canada pour 2022, l'entreprise emploie directement 4 000 Canadiens, soutient des centaines de familles agricoles et contribue au gagne-pain de milliers de Canadiens qui fournissent des services essentiels à plus de 30 sites d'exploitation de Lactalis Canada, dont 19 établissements de fabrication. Les marques emblématiques de l'entreprise comprennent notamment Cracker Barrel, Black Diamond, P'tit Québec, Balderson, Ficello, aMOOza!, Astro, siggi's, Stonyfield, iÖGO, iÖGO nanö, Olympic, Lactantia, Beatrice, Galbani et Président. Lactalis Canada a reçu le prix « Canadian Grocer Impact 2021 » dans la catégorie « Sustainability » pour son engagement à l'égard d'une croissance responsable et durable et a investi 2,9 millions de dollars canadiens dans les collectivités au sein desquelles elle exerce ses activités. Lactalis Canada est une filiale du Groupe Lactalis, le plus important groupe laitier au monde, dont le siège social est situé à Laval, en France. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.lactalis.ca/fr.

