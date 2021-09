Lactalis Canada introduit le yogourt Astro® PROTÉINES ET FIBRES

Ce NOUVEAU yogourt savoureux et onctueux allie 14 g de protéines et 4 g de fibres, une combinaison gagnante contribuant à l'alimentation saine des Canadiens

MONTRÉAL, le 8 sept. 2021 /CNW/ - Alors que les Canadiens entament l'une des périodes les plus occupées de l'année, ils devront choisir judicieusement ce qu'ils mettent dans leur assiette. Lactalis Canada est fière d'introduire le yogourt Astro® PROTÉINES ET FIBRES, un nouveau yogourt riche en nutriments et offrant les qualités nutritives des protéines et des fibres pour permettre aux Canadiens d'adopter plus facilement une alimentation saine et équilibrée.

« Ayant produit du yogourt naturel à 100 % pour les Canadiens depuis plus de trois décennies, Astro a mis son expertise à profit pour développer cet excellent ajout à la catégorie des yogourts fonctionnels », souligne Burhan Khan, directeur national du Marketing, Produits de culture, Lactalis Canada. « Rassemblant 14 grammes de protéines et 4 grammes de fibres, Astro® PROTÉINES et FIBRES sera une nouveauté crémeuse et délicieuse dans l'alimentation nutritive et équilibrée des Canadiens qui désirent manger et vivre de façon plus saine. »

Selon Santé Canada, la plupart des Canadiens obtiennent seulement environ la moitié de leur apport quotidien de fibres recommandé, ce qui représente 28 grammes pour les femmes et les hommes. La Fondation canadienne de la santé digestive (FCSD) certifie que le yogourt Astro® PROTÉINES et FIBRES peut fournir 15 % de la quantité quotidienne recommandée de fibres en une seule portion, grâce aux ingrédients comme l'avoine et l'inuline - qui contiennent beaucoup de fibres et de protéines, en plus d'offrir une teneur élevée en plusieurs vitamines, minéraux et antioxydants importants. Chaque portion contient 14 grammes de protéines, un élément nutritif clé qui permet au corps de développer des anticorps, de renforcer ses muscles et de réparer les tissus de l'organisme.

« Avec la gamme de yogourts Astro PROTÉINES et FIBRES de Lactalis, nous sommes très fiers d'accueillir un nouveau produit certifié par la FCSD à la famille », dit Kelsey Cheyne, directeur général de la Fondation canadienne de la santé digestive. « Cette collaboration avec Lactalis s'inscrit dans notre mission d'encourager les Canadiens à gérer leur santé digestive en toute confiance et avec optimisme. »

Le yogourt Astro® PROTÉINES et FIBRES est fait avec de la farine d'avoine, un ingrédient populaire qui fait partie d'une alimentation équilibrée. Contrairement à d'autres yogourts conçus avec des graines contenant également des fibres, privilégier la farine d'avoine assure une texture onctueuse, tandis que l'aspect crémeux provient des produits laitiers 100 % canadiens utilisés dans ces yogourts.

Conçu avec des ingrédients simples et sans colorants, arômes, édulcorants ou agents de conservation artificiels, les quatre variétés du yogourt Astro® PROTÉINES et FIBRES sont disponibles dès maintenant dans les grandes épiceries aux quatre coins du Canada : bleuets avec une touche de miel et avoine, ananas avec avoine, nature avec une touche de miel et d'avoine, saveur de vanille avec avoine.

Pour en savoir plus à propos du nouveau yogourt Astro® PROTÉINES et FIBRES, visitez astro.ca/products/astro-proteines-fibres/ ou prenez part à la conversation dans les médias sociaux avec #AstroProtéinesFibres.

À propos de Lactalis Canada

Avec 140 ans de patrimoine de marque, Lactalis Canada (anciennement Parmalat Canada) s'engage à enrichir et à améliorer la vie des Canadiens en leur offrant des produits laitiers nutritifs et délicieux. La société emploie directement 4 000 Canadiens, soutenant des centaines de familles d'agriculteurs et contribuant à la subsistance de milliers de Canadiens qui offrent des services essentiels à plus de 30 sites d'exploitation de Lactalis Canada, y compris 19 usines de production. Les marques emblématiques de l'entreprise sont Cracker Barrel, Black Diamond, P'tit Québec, Balderson, Cheestrings Ficello, aMOOza!, Astro, siggi's, Stonyfield, Iögo, Iögo nanö, Olympic, Lactantia, Beatrice, Galbani, et Président. Lactalis Canada est une filiale du Groupe Lactalis, le plus important groupe de produits laitiers au monde, dont le siège social est situé à Laval, en France. Pour de plus amples renseignements, visitez www.lactalis.ca.

SOURCE Lactalis Canada Inc.

Renseignements: Contact média : Alexa Raposo, [email protected], 514 814-2196