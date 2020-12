Lactalis Canada fera l'acquisition de la division canadienne de yogourt d'Agropur

Avec l'ajout de trois marques de yogourt populaires et de renom - « Iögo », « Iögo Nanö » et « Olympic » -, la transaction proposée permettra d'élargir le portefeuille de marques de yogourt emblématiques de Lactalis Canada, qui comprend notamment les suivantes : Astro, siggi's et Stonyfield.

« En tant que grande entreprise de produits laitiers au Canada, produisant et fournissant un vaste éventail de marques populaires, cette transaction renforcera notre position dans le domaine des produits laitiers. En outre, la transaction permettra aux principaux partenaires clients des secteurs de la vente au détail et des services alimentaires de répondre à la demande croissante des consommateurs en ce qui concerne les produits de yogourt », a déclaré Mark Taylor, président et chef de la direction, Lactalis Canada.

En plus de ces marques, Lactalis Canada fera également l'acquisition d'installations de production de yogourt à Granby (Québec) et à Delta (Colombie-Britannique), ainsi que les opérations d'un centre de distribution loué à Longueuil (Québec). Environ 450 employés provenant de tout le pays se joindront aux 3 500 employés déjà en poste chez Lactalis Canada, dans ses 30 sites d'exploitation, dont 17 sites de fabrication, et ce, en Ontario, au Québec, en Alberta et au Manitoba.

Cette acquisition soutient l'ensemble du secteur de la transformation laitière au pays et les nombreuses communautés et entreprises qui dépendent d'une industrie saine et productive. Elle renforce le rôle important de Lactalis Canada dans le secteur canadien de la transformation laitière par ses investissements à long terme et son expansion nationale.

« La mission de Lactalis Canada est de tirer parti de son patrimoine familial pour offrir aux consommateurs des produits laitiers bons pour la santé, tout en apportant une contribution économique et sociale durable qui profitera à nos gens, à l'industrie, à nos partenaires et aux collectivités dans lesquelles nous exerçons nos activités, a ajouté M. Taylor. Lactalis Canada est convaincue que cette transaction lui permettra de réaliser pleinement sa mission en soutenant les producteurs laitiers, les détaillants, les consommateurs et les collectivités à Granby et Longueuil, QC ainsi qu'à Delta, C.-B. »

À propos de Lactalis Canada

Forte d'une histoire s'étalant sur près de 140 ans, Lactalis Canada s'engage à enrichir et à soutenir la vie des Canadiens en produisant des produits laitiers nutritifs et goûteux. L'entreprise emploie directement 3 500 Canadiens, soutient des centaines de familles agricoles et contribue au gagne-pain de milliers de Canadiens qui fournissent des services essentiels aux 30 sites d'exploitation de Lactalis Canada, dont 17 établissements de fabrication. Les marques emblématiques de l'entreprise comprennent Beatrice, Lactantia, Astro, Black Diamond, Ficello, Balderson, Cracker Barrel, P'tit Québec, aMOOza!, siggi's, Stonyfield, Galbani et Président. Lactalis Canada est une filiale du Groupe Lactalis, le plus important groupe laitier au monde, dont le siège social est situé à Laval, en France. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous à www.lactalis.ca.

