L'entreprise cesse ses activités laitières actuelles à Sudbury, en Ontario, en raison du manque de rentabilité du marché du lait de consommation en Ontario

TORONTO, le 10 août 2022 /CNW/ - Lactalis Canada, chef de file canadien des produits laitiers derrière des marques emblématiques comme Cracker Barrel, Black Diamond, Balderson, Astro et Lactantia, et filiale du Groupe Lactalis en France, est heureuse d'annoncer que l'entreprise élargira son offre de produits à base de plantes grâce à son usine actuelle à Sudbury, en Ontario, qui sera transformée en une installation de production moderne consacrée aux produits à base de plantes au cours des prochains mois.

Venant compléter la vaste gamme de produits laitiers populaires, nutritifs et de grande qualité de l'entreprise, l'expansion de Lactalis Canada dans cette catégorie fera croître son offre de produits à base de plantes, qui comprend actuellement des produits comme les produits de marque Soya Sensationnel, la margarine Lactantia et les produits à base de noix de coco de siggi's (alternative au yogourt).

« Bien que notre activité principale soit liée au secteur laitier, en tant que chef de file en matière d'innovation et comme le démontre notre expansion à venir relative aux produits à base de plantes, nous suivons constamment le consommateur et cherchons continuellement des occasions d'innover et de répondre aux besoins du marché, a déclaré Mark Taylor, président et chef de la direction de Lactalis Canada. Notre objectif est d'enrichir et de soutenir la vie des Canadiens, et notre mission est la même pour notre nouvelle offre qui proposera aux consommateurs des produits à base de plantes complémentaires de grande qualité qui tireront parti de notre capacité et de nos aptitudes actuelles, ainsi que de notre expertise riche et durable en matière de produits laitiers. »

Cette annonce fait suite à la décision de Lactalis Canada de cesser la transformation et l'emballage du lait à son usine de Sudbury en Ontario, à compter du 30 septembre 2022. Cela est le résultat du déclin à long terme du volume du marché de lait de consommation en Ontario et de l'augmentation des coûts connexes, qui ont entraîné une diminution de la rentabilité et de la durabilité économique des activités liées au lait de consommation de Lactalis Canada à Sudbury.

En tant que membre important de la collectivité de Sudbury et à titre de grand contributeur économique et social de la région, Lactalis Canada continuera d'exploiter son entrepôt réfrigéré à Sudbury et conservera la majorité de sa main-d'œuvre pendant la période de transition et pour sa nouvelle installation de production, et on s'attend à une augmentation des possibilités d'emploi avec la croissance future.

« Nous tenons à assurer à tous les consommateurs et les clients qu'il n'y aura pas de perturbation liée à l'approvisionnement des produits ou aux services, car la transformation du lait de Sudbury sera transférée aux autres usines de lait de consommation de Lactalis Canada en Ontario et au Québec, a ajouté M. Taylor. Les produits laitiers demeureront toujours un élément essentiel et économique d'une alimentation équilibrée et saine et, à ce titre, nous sommes déterminés à continuer de rendre les produits disponibles et accessibles pour tous les Canadiens. »

Au cours des prochains mois, Lactalis Canada fournira plus de détails concernant son expansion et son offre de produits.

À propos de Lactalis Canada Inc.

Forte d'une histoire s'étalant sur 140 ans, Lactalis Canada s'engage à enrichir et à soutenir la vie des Canadiens en produisant des produits laitiers nutritifs et goûteux. Classée par Forbes parmi les meilleurs employeurs au Canada pour 2022, Lactalis Canada emploie directement 4 000 Canadiens, soutient des centaines de familles agricoles et contribue au gagne-pain de milliers de Canadiens qui fournissent des services essentiels à plus de 30 sites d'exploitation de Lactalis Canada, dont 19 établissements de fabrication. Les marques emblématiques de l'entreprise comprennent notamment Cracker Barrel, Black Diamond, P'tit Québec, Balderson, Ficello, aMOOza!, Astro, siggi's, IÖGO, IÖGO nanö, Olympic, Lactantia, Beatrice, Galbani et Président. Lactalis Canada a reçu le prix Canadian Grocer Impact 2021 dans la catégorie du développement durable pour son engagement à l'égard d'une croissance responsable et durable et a investi 2,9 millions de dollars canadiens dans les collectivités au sein desquelles elle exerce ses activités. Lactalis Canada fait partie du Groupe Lactalis, la plus importante entreprise laitière au monde, dont le siège social est situé à Laval, en France. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.lactalis.ca/fr.

SOURCE Lactalis Canada Inc.

Renseignements: Personne-ressource auprès des médias : Sarah Sutton, Gestionnaire, Communications corporatives, Lactalis Canada, [email protected], Tél. : 437 249-2730