« Avec l'intégration de la division des fromages râpés de Kraft Heinz, Lactalis Canada renforce sa capacité à offrir aux consommateurs canadiens des marques de référence et de qualité tout en complétant parfaitement son vaste et croissant portefeuille de produits laitiers grâce à l'ajout du parmesan », a déclaré Mark Taylor, président et chef de la direction de Lactalis Canada. « Comme nous sommes le troisième plus grand fabricant de produits de marque destinés à la vente au détail au Canada*, cette transaction renforce notre investissement à long terme dans l'industrie canadienne de la transformation des aliments et marque l'entrée de Lactalis Canada dans la catégorie des produits conservés à température ambiante. »

L'ajout de la division des fromages râpés de Kraft Heinz fait partie de la stratégie de croissance de Lactalis Canada dans laquelle s'inscrivent également l'acquisition de la division des fromages naturels de Kraft Heinz Canada en 2019, qui englobe les marques Cracker Barrel, P'tit Québec et aMOOza!, et l'acquisition d'Aliments Ultima Inc. d'Agropur en mars 2021, qui comprend les marques IÖGO, IÖGO nanö et Olympic.

*Source : NielsenIQ MarketTrack, tous les réseaux à l'échelle nationale, période des 52 dernières semaines se terminant le 9 octobre, « tous les réseaux » comprennent : les enseignes d'épicerie, les pharmacies, les magasins à grande surface, les magasins généraux, les clubs-entrepôts et Toys R Us (selon les caractéristiques du fabricant établies par NielsenIQ dans toutes les catégories de CUP)

À propos de Lactalis Canada Inc.

Forte d'une histoire s'étalant sur 140 ans, Lactalis Canada (anciennement Parmalat Canada) s'engage à enrichir et à soutenir la vie des Canadiens en produisant des produits laitiers nutritifs et goûteux. Classée par Forbes parmi les meilleurs employeurs au Canada pour 2021, Lactalis Canada emploie directement 4 000 Canadiens, soutient des centaines de familles agricoles et contribue au gagne-pain de milliers de Canadiens qui fournissent des services essentiels à plus de 30 sites d'exploitation de Lactalis Canada, dont 19 établissements de fabrication. Les marques emblématiques de l'entreprise comprennent notamment Cracker Barrel, Black Diamond, P'tit Québec, Balderson, Ficello, aMOOza!, Astro, siggi's, Stonyfield, IÖGO, IÖGO nanö, Olympic, Lactantia, Beatrice, Galbani et Président. Lactalis Canada a reçu le prix « Canadian Grocer Impact 2021 » dans la catégorie « Sustainability » pour son engagement à l'égard d'une croissance responsable et durable et a investi 2,7 millions de dollars canadiens dans les collectivités au sein desquelles elle exerce ses activités. Lactalis Canada est une filiale du Groupe Lactalis, le plus important groupe laitier au monde, dont le siège social est situé à Laval, en France. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.lactalis.ca/fr.

