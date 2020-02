Lachine protégera davantage son riche patrimoine bâti

MONTRÉAL, le 4 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Lors de la séance du 3 février, les membres du conseil d'arrondissement de Lachine ont recommandé l'adoption, par le conseil municipal de la Ville, d'une modification au Plan d'urbanisme en lien avec l'exercice de concordance des règlements locaux et du Schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal. La modification vise notamment à protéger le patrimoine bâti de Lachine.

Les nouvelles réglementations permettraient de préserver l'aspect ancestral de l'ouest de Lachine et donneraient le statut de bâtiment d'intérêt patrimonial et architecturale hors-secteur de valeur exceptionnelle à certains édifices. « Par une série de mesures, l'Arrondissement reconnaît aujourd'hui l'importance des maisons et des bâtiments qui, au fil des décennies, ont forgé le caractère unique de notre territoire. Un agrandissement du territoire d'application des plans d'implantation et d'intégration architecturale de l'arrondissement (PIIA) nous aidera à protéger le caractère unique de plusieurs secteurs dont ceux des zones patrimoniales de l'ouest de Lachine. Nous serons mieux outillés pour protéger la qualité architecturale de l'ensemble du boulevard Saint-Joseph, cet ancien chemin tant aimé par les Lachinois », a souligné la mairesse de l'arrondissement, Maja Vodanovic.

Des résidences ancestrales et des bâtiments patrimoniaux reconnus

Afin de protéger le patrimoine de Lachine, certaines zones significatives à l'ouest de la 32e Ave, incluant le secteur ouest du boulevard Saint-Joseph, seraient assujettis au Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale de l'arrondissement (PIIA). Les demandes de rénovation aux bâtiments de ce secteur devraient dorénavant être soumises au Comité consultatif d'urbanisme (CCU) avant de recevoir leur permis. Ces nouvelles réglementations sont en concordance avec les objectifs du Schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal et entreraient en vigueur lors de leur adoption par le Conseil municipal de la Ville. « En tant que présidente du CCU, je me réjouis de ces mesures qui permettront une meilleure intégration des projets dans le tissu urbain unique de Lachine », a souligné Michèle Flannery, conseillère du district Fort-Rolland.

Enfin, vingt-et-une nouvelles adresses sont proposées à la liste des douze bâtiments ayant un intérêt patrimonial et architectural de valeur exceptionnelle dans l'arrondissement. Parmi ceux-ci, on retrouve d'anciennes écoles ainsi que plusieurs lieux de cultes ayant traversé les époques. De plus, plusieurs autres bâtiments situés dans un secteur de valeur intéressante, dans un secteur de valeur exceptionnelle ou un ensemble d'intérêt seraient également intégrés au PIIA. Parmi ceux-ci, notons la présence de plusieurs résidences au cachet singulier.

Une séance d'information sur ces modifications à la réglementation du Plan d'urbanisme et sur les projets de règlements de concordance aura prochainement lieu à la salle du conseil de Lachine.

