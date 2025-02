Lac-Mégantic - Le gouvernement investit plus d'un million de dollars

LAC-MÉGANTIC, QC, le 6 févr. 2025 /CNW/ - Le député de Mégantic, M. François Jacques, le ministre de la Justice et procureur général du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, et la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, annoncent l'octroi d'une somme de près de 1,1 M$ pour la réalisation de sept projets à Lac-Mégantic. Cette somme provient du Fonds au bénéfice de la communauté de Lac-Mégantic.

Le gouvernement du Québec continue ainsi de soutenir et d'épauler les citoyennes et les citoyens de la région de Lac-Mégantic par le biais de projets qui tiennent à cœur à la communauté.

Bénéficiaire Projet Somme financée Projet des Vétérans

(9482-6294

Québec inc.) Construction de trois immeubles multiplex résidentiels sur

les terrains vacants situés sur le boulevard des Vétérans et

la rue Durand. 300 000 $ Légion royale

canadienne,

succ.136, Lac-

Mégantic Rénovation intérieure et extérieure de l'édifice actuel

servant de lieu de rassemblement. 184 755 $ Quartier Artisan de

Lac-Mégantic Développement du projet Maison-atelier de Fatima, un lieu

de création et de diffusion culturelle. 80 000 $ Canton de Marston Mise aux normes et amélioration du terrain de baseball. 100 000 $ Municipalité de

Frontenac Réaménagement des installations sportives et amélioration

du parc et des jeux d'eau. 43 000 $ Coopérative de

solidarité du club

de golf du lac

Mégantic Amélioration de la gestion de l'eau sur le terrain et

rénovation de l'entrepôt. 350 000 $ Jardin d'enfants

Cassiopée inc. Agrandissement et optimisation de l'espace. 24 999 $

Le gouvernement du Québec a choisi de redistribuer les sommes obtenues dans le cadre des procédures judiciaires suivant la tragédie ferroviaire en vue de soutenir la communauté, créant ainsi un Fonds au bénéfice de la communauté de Lac-Mégantic totalisant plus de 19 M$. À ce jour, avec la présente annonce, 32 projets ont reçu un appui financier, pour un total de près de 11 M$.

Citations

« Encore une fois, nous sommes heureux de l'annonce de ces investissements en habitation, en sport, en loisir et en culture. Ces projets amélioreront la qualité de vie des citoyennes et des citoyens de notre communauté. C'est essentiel d'assurer la pérennisation des installations et de faire la construction de nouveaux bâtiments qui répondront aux besoins de la population. »

François Jacques, député de Mégantic

« Nous poursuivons nos efforts pour assurer à la population de la région de Lac-Mégantic un milieu de vie accueillant et qui répond à ses attentes. Ces investissements, une fois de plus, permettront d'améliorer les installations en place, d'ajouter du logement et de donner plus de services aux citoyens. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et procureur général du Québec

« Une fois de plus, notre gouvernement répond présent pour soutenir le développement de nos communautés. Grâce à ces aides financières, la municipalité continue de se rebâtir au bénéfice de tous ses citoyens. Ces projets variés permettront d'améliorer la qualité de vie et des services offerts aux Méganticoises et aux Méganticois je m'en réjouis. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

Faits saillants

& Atlantique Canada Cie. De cette somme, 20 M$ ont été distribués directement aux familles des victimes de la tragédie. Le reste, environ 19 M$, est investi au bénéfice de la communauté de Lac-Mégantic. Pour que cette dernière somme soit allouée à des initiatives significatives et bénéfiques pour la communauté, la population de Lac-Mégantic a été invitée à présenter des projets. Un comité consultatif piloté par le député de Mégantic, François Jacques, a ainsi été mis sur pied en vue de les analyser et de procéder à une sélection.

Pour en savoir plus sur la redistribution de 19 M$ dans la région de Lac-Mégantic, consultez ce lien : https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/tragedie-de-lac-megantic-le-gouvernement-redistribue-39-millions-de-dollars-aux-victimes-et-a-la-communaute-35059.

