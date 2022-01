Le nouveau traitement antibiotique est destiné aux patients adultes atteints d'infections bactériennes aiguës de la peau et des structures cutanées (acute bacterial skin and skin structure infections, ABSSSI)3

MONTRÉAL, 17 janvier 2022 /CNW/ - Laboratoires Paladin inc., une filiale d'Endo International plc (NASDAQ : ENDP), a annoncé aujourd'hui le lancement de Xydalba® (dalbavancine pour injection), un agent s'administrant par perfusion intraveineuse de 30 minutes en une ou deux doses indiqué pour le traitement des infections bactériennes aiguës de la peau et des structures cutanées (acute bacterial skin and skin structure infections, ABSSSI). Xydalba® est maintenant offert aux patients partout au Canada.

« Nous sommes heureux de lancer Xydalba® au Canada et d'offrir ce nouveau produit aux patients canadiens appropriés », a déclaré Livio Di Francesco, vice-président et directeur général de Paladin. « Il offre aux fournisseurs de soins de santé une option importante pour traiter les ABSSSI. »

Xydalba® a été homologué par Santé Canada en septembre 2018 pour le traitement des patients adultes atteints d'infections bactériennes aiguës de la peau et des structures cutanées (acute bacterial skin and skin structure infections, ABSSSI), causées par des isolats sensibles de plusieurs micro-organismes à Gram positif, y compris Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline3. En avril 2021, ADVANZ PHARMA Corp. Limited et Endo ont annoncé que la filiale d'Endo, Endo Ventures Limited, avait conclu un accord définitif avec Correvio International Sàrl, une filiale d'ADVANZ PHARMA, pour commercialiser Xydalba® au Canada sur une base exclusive.

À propos de Xydalba®

Xydalba® pour injection est un antibiotique lipoglycopeptide semi-synthétique de deuxième génération. Xydalba® est indiqué pour le traitement des patients adultes atteints d'infections bactériennes aiguës de la peau et des structures cutanées (acute bacterial skin and skin structure infections, ABSSSI), causées par des isolats sensibles à cet antibiotique des microorganismes à Gram positif suivants : Staphylococcus aureus (y compris les souches sensibles et les souches résistantes à la méthicilline), Streptococcus pyogenes, Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus anginosus (groupe) (y compris Streptococcus anginosus, Streptococcus intermedius, Streptococcus constellatus) et Enterococcus faecalis (souches sensibles à la vancomycine).

À propos des infections bactériennes aiguës de la peau et des structures cutanées (ABSSSI)

Les ABSSSI comprennent la cellulite, l'érysipèle, l'infection des plaies et les abcès cutanés majeurs. Dans le monde entier, les infections bactériennes aiguës de la peau et des structures cutanées sont le plus fréquemment causées par Staphylococcus aureus, y compris S. aureus résistant à la méthicilline. La propagation des souches résistantes à la méthicilline a rendu la prise en charge des ABSSSI plus difficile. Au Canada, les patients atteints d'infections bactériennes aiguës de la peau et des structures cutanées se présentent fréquemment aux services des urgences des hôpitaux, ce qui peut entraîner des hospitalisations moyennes d'une durée de cinq jours1,2. Les ABSSSI attribuables aux souches résistantes à la méthicilline peuvent entraîner des hospitalisations plus longues1,2.

À propos de Laboratoires Paladin inc.

Établie à Montréal, au Canada, Laboratoires Paladin inc. est une société pharmaceutique spécialisée qui concentre ses efforts sur l'acquisition de produits pharmaceutiques novateurs destinés au marché canadien ou l'obtention de licences de mise en marché. Les équipes déterminées de ventes et de marketing de Paladin lui ont permis de se hisser parmi les premières compagnies pharmaceutiques spécialisées du Canada. Paladin est une société d'exploitation d'Endo International plc. Pour en savoir plus, veuillez consulter les sites Web suivants : www.endo.com ou www.paladin-labs.com.

