Laboratoires à deux vitesses - L'APTS exige une décentralisation

LONGUEUIL, QC, le 16 févr. 2023 /CNW/ - Alors que les laboratoires d'analyses biomédicales sont en surchauffe dans le réseau de la santé et des services sociaux (RSSS), l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) salue la prise de position des fédérations de médecins, dévoilée aujourd'hui dans les médias, dénonçant les effets néfastes de la centralisation des laboratoires.

« La réforme OPTILAB génère problème par-dessus problème depuis sa mise en place. Son implantation a créé deux catégories de patient·e·s, ce qui est inacceptable. Ça va soit mal, soit très mal, selon les endroits. Les laboratoires sont de plus en plus contraints à ne traiter que les urgences. Nos membres accumulent les heures supplémentaires pour pallier les lacunes du système, mais on ne peut pas leur demander plus longtemps de continuer comme ça. Il faut que ça change, et rapidement », dénonce Sandra Etienne, 4e vice-présidente de l'APTS et technologiste médicale.

Représentant plus de 5 400 membres œuvrant dans les laboratoires publics de toutes les régions du Québec, l'organisation syndicale indique que les solutions sont connues depuis longtemps. On ne peut en effet effectuer le rattrapage des chirurgies ou ajouter des lits dans nos hôpitaux sans l'appui nécessaire des laboratoires. Afin que le RSSS soit en mesure de maintenir des services de qualité pour la population l'APTS demande, notamment, qu'il amorce la décentralisation de la gestion des laboratoires.

« M. Dubé ne peut plus jouer à l'autruche. Nous l'avons rencontré à de nombreuses reprises pour l'informer des problèmes dans les laboratoires, sans résultats concrets sur le terrain. Comment peut-il affirmer apprendre la situation ce matin, avec la lettre de la FMOQ et de la FMSQ? Il doit prendre ses responsabilités et redresser la barre avant d'en arriver à un point de rupture dans les services à la population », soutient Sandra Etienne.

Rappelons que les technologistes médicales effectuent une multitude de tâches techniques et précises afin de permettre d'établir le diagnostic des maladies ainsi que d'assurer un suivi adéquat des usager·ère·s et de leur traitement. Quand vient le temps d'effectuer des prélèvements, de préparer des tests et d'analyser des échantillons, rien ne bat leur expertise afin que les médecins puissent poser un diagnostic juste et procéder à des interventions chirurgicales sans compromettre la santé des patient·e·s.

À propos de l'APTS

L' Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) regroupe et représente plus de 65 000 membres qui jouent un rôle indispensable au bon fonctionnement des établissements du réseau. Nos gens offrent une multitude de services en matière de diagnostic, de réadaptation, de nutrition, d'intervention psychosociale et de soutien clinique et de prévention, autant de services qui s'adressent à l'ensemble de la population.

