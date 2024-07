MONTRÉAL, le 18 juill. 2024 /CNW/ - La Brasserie Labatt du Canada, entreprise de boissons d'importance engagée dans le développement durable, dévoile aujourd'hui son premier camion de service de réparation mobile à zéro émission. Grâce à la contribution du gouvernement du Québec, cet ajout innovant au parc de véhicules de livraison de Labatt représente un pas en avant dans ses efforts visant à réduire sa consommation d'énergie et ses émissions de gaz à effet de serre.

« Ce camion de réparation mobile à zéro émission contribue à notre objectif de carboneutralité d'ici 2040, pour toutes les activités de Labatt, d'un océan à l'autre, et fait partie de notre engagement en matière d'innovation et de durabilité », a déclaré Sarah Genetti, vice-présidente de l'approvisionnement et de la durabilité de La Brasserie Labatt du Canada. « Nous sommes fiers d'utiliser ce véhicule commercial unique conçu pour répondre aux besoins de nos activités tout en réduisant notre empreinte carbone. »

L'investissement de Labatt dans ce véhicule à la fine pointe de la technologie se concrétise grâce à la contribution d'une valeur de 143 750 $ du gouvernement du Québec, dans le cadre du programme Écocamionnage, qui découle du Plan pour une économie verte 2030.

« Les entreprises comme La Brasserie Labatt sont des partenaires primordiaux dans notre transition énergétique. Il est essentiel de soutenir le transport de façon à en réduire les répercussions sur l'environnement. Le financement annoncé aujourd'hui démontre une fois de plus que notre gouvernement investit dans le virage vert de notre industrie du camionnage », souligne Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable.

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, ajoute : « Le secteur des transports demeure un grand émetteur de GES. Pour atteindre la cible de réduction des émissions que nous nous sommes fixée, notre gouvernement investit massivement dans l'électrification des transports, au bénéfice tant des citoyens que des entreprises. Je salue le succès du programme Écocamionnage, qui contribue à respecter les objectifs ambitieux du Québec. »

Ce véhicule novateur peut intervenir rapidement en cas de panne ou de dysfonctionnement et a récemment commencé à desservir l'île de Montréal et les collectivités environnantes. Le camion de réparation mobile est conduit par les mécaniciens de Labatt. En cas de panne, il offre une gamme de services d'assistance routière, notamment divers réglages mécaniques, la recharge de batterie, la réparation des pneus, la livraison de carburant et le remplacement de pièces. Le camion s'occupe également des réparations de chariots élévateurs à fourche embarqués, couramment employés pour les livraisons aux clients, assurant ainsi un soutien complet aux activités de livraison de Labatt.

Le camion de réparation mobile sur mesure a été construit au Québec et exploite la technologie et l'expertise québécoises grâce à des partenariats avec Lion Électrique (NYSE: LEV) (TSX: LEV) ("Lion") et Les Industries Halrai. Il est propulsé par le Lion6, un camion entièrement électrique de classe 6 qui fournit une autonomie pouvant aller jusqu'à 350 km et dont la capacité de la batterie peut aller jusqu'à 252 kWh. Réalisée par Les Industries Halrai, la caisse personnalisée du camion a été soigneusement conçue pour accueillir un compresseur d'air, des pneus de rechange, du matériel de soudage, un générateur d'électricité, du matériel de diagnostic et des pièces détachées, afin de garantir l'efficacité et la polyvalence des dépannages.

L'investissement de Labatt dans ce véhicule à la fine pointe de la technologie témoigne de sa détermination à faire progresser les pratiques durables dans le secteur des boissons.

À propos de La Brasserie Labatt du Canada

La Brasserie Labatt du Canada est l'une des entreprises les mieux établies du Canada et le plus grand producteur de boissons dans le pays, avec plus de 3 600 employé(e)s, un portefeuille inégalé de plus de 60 bières de qualité, de prêts-à-boire et de boissons non alcoolisées, six brasseries centrales et quatre brasseries artisanales d'un bout à l'autre du pays. Nos employé(e)s sont les moteurs de notre entreprise, brassant les boissons les plus appréciées au monde, créant des marques emblématiques et offrant aux Canadiennes et Canadiens des expériences riches de sens. Forts de 176 ans d'excellence brassicole, nous cherchons, à proposer encore et toujours plus de manières de célébrer les petits et grands moments de la vie, à rêver grand pour faire avancer notre industrie et à avoir un impact significatif sur nos communautés grâce à notre objectif collectif : un avenir plus prometteur.

À propos de Lion Électrique

Lion Électrique est un fabricant innovant de véhicules zéro émission. La Société crée, conçoit et produit des camions commerciaux urbains 100 % électriques de classe 5 à classe 8 et des autobus 100 % électriques pour le transport scolaire. Lion, leader dans l'électrification des transports en Amérique du Nord, conçoit, fabrique et assemble tous les composants clés de ses véhicules : les châssis, les blocs-batteries, les cabines de camion et les carrosseries d'autobus.

Lion, constamment en quête de nouvelles technologies fiables, s'assure de fabriquer des véhicules aux caractéristiques uniques et spécialement adaptées aux besoins quotidiens des utilisateurs. Lion est convaincu que la transition vers des véhicules 100 % électriques améliorera grandement notre société, notre environnement et notre qualité de vie. Les actions de Lion sont négociées au NYSE et à la Bourse de Toronto sous le symbole « LEV ».

À propos des Industries Halrai

Les Industries Halrai est un leader dans la fabrication de carrosseries de camions et de remorques hautement spécialisées, ainsi que dans l'aménagement de camions de travail professionnels.

