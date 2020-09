Avant sa nomination, M. Mufraggi a occupé pendant 15 ans le poste de PDG de Club Med pour les marchés Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA), une région qui génère plus d'un milliard de dollars en revenus annuels. Auparavant, il était PDG de la région Amérique du Nord et Caraïbes. Sous sa direction, la division est devenue une unité d'affaires durable et rentable. En outre, il a permis à la marque de réussir sa transformation numérique et de se repositionner en tant que destination de vacances familiale et haut de gamme.

« Je me réjouis de la nomination de Xavier Mufraggi au poste de PDG et je suis ravi qu'il propulsera la YPO dans l'avenir, a déclaré Anastasios (Tassos) Economou, président mondial 2020 - 2021 de la YPO. J'ai hâte de collaborer étroitement avec M. Mufraggi, mais aussi de faire un nouvel ami. En effet, la YPO propose une façon unique d'établir des liens entre pairs. »

« Les membres de l'organisation sont des leaders extraordinaires qui, en plus de stimuler l'économie mondiale, cherchent à avoir un impact positif sur la vie de leurs employés, sur les communautés et sur le monde, a indiqué M. Mufraggi. Je suis honoré d'avoir l'occasion unique de diriger cette organisation exceptionnelle, surtout en cette période où le monde a besoin plus que jamais de meilleurs dirigeants. »

M. Mufraggi est un professionnel dynamique qui possède une vaste expérience en marketing stratégique dans les secteurs de l'alimentation, de la consommation et de l'hôtellerie. Il a commencé sa carrière chez Kraft Foods Europe, au sein des divisions marketing, commerciale et développement de produits. Il détient un diplôme de l'EDHEC Business School, qui propose l'un des meilleurs programmes en affaires d'Europe, ainsi qu'un master en gestion des affaires.

M. Mufraggi fait également partie du conseil d'administration de MUFRAGGI Matériaux, une entreprise d'outils et de matériaux de construction créée par son grand-père, en plus d'exercer le rôle de conseiller du commerce extérieur de la France. Il a grandi en Europe, aux États-Unis (à Washington, D.C.) et en Côte d'Ivoire, et lui et sa famille vivent actuellement à Paris.

Xavier Mufraggi succède à Scott Mordell comme PDG de la YPO. Membre actif de la YPO depuis 1995, M. Mordell a été PDG de l'organisation le plus longtemps, ayant occupé le poste depuis 2011 . Il a annoncé en décembre 2019 qu'il quitterait le poste à la fin de cette année.

« Au nom de la YPO, je tiens à exprimer ma sincère gratitude à Scott Mordell pour le leadership et la passion dont il a fait preuve au cours de la dernière décennie et tout au long de cette transition », a ajouté M. Economou.

La YPO est une communauté mondiale réunissant plus de 28 000 chefs d'entreprise provenant de 142 pays autour d'une conviction commune, à savoir que le monde a besoin de meilleurs leaders. Chacun de nos membres a connu dès un jeune âge un grand succès en matière de leadership. Ensemble, ils dirigent des entreprises et des organisations qui génèrent 9 billions de dollars en revenus annuels. Les membres de la YPO s'inspirent et se soutiennent mutuellement au travers de l'apprentissage entre pairs et d'expériences exceptionnelles, au sein d'une communauté inclusive fondée sur le partage et la confiance. Consultez ‪ ypo.org pour de plus amples informations.

