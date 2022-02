La Women CyberSecurity Society et CompTIA s'associent pour préparer les femmes à faire carrière en cybersécurité

Ces organismes sans but lucratif offrent 20 bourses pour des formations et des certifications dans le domaine de la cybersécurité

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 24 février 2022 /CNW/ - Vingt femmes se préparent à faire carrière dans le domaine de la cybersécurité grâce à un programme de formation offert par la Women CyberSecurity Society (WCS2), le premier et le seul organisme sans but lucratif au Canada dont l'objectif est d'encourager un plus grand nombre de femmes à poursuivre des carrières fructueuses en cybersécurité, en collaboration avec CompTIA , l'association sans but lucratif représentant l'industrie et la main-d'œuvre des technologies de l'information (TI).

Les deux organismes s'associent pour relever le double défi de la formation et de la certification d'un plus grand nombre de professionnelles de la cybersécurité et de l'intégration d'un plus grand nombre de femmes à la main-d'œuvre du secteur des technologies.

« Il y a une pénurie mondiale de nouveaux professionnels qui entrent dans le secteur de la cybersécurité, et l'un des principaux objectifs de ce programme est de démontrer aux femmes de tous les milieux qu'il est possible de perfectionner ses compétences pour travailler dans le secteur de la cybersécurité tant qu'elles ont la passion et la ténacité nécessaires pour réussir », a déclaré Lisa Kearney, présidente et cheffe de la direction de la WCS2.

Les femmes ne représentent que 10 % de la main-d'œuvre canadienne du secteur de la cybersécurité. Statistique encore plus alarmante, on estime que 50 % des femmes œuvrant dans le secteur des TIC (technologies de l'information et des communications) quittent le domaine au cours des quatre années suivant le début de leur carrière. Les données montrent que les femmes au travail comptent parmi les groupes démographiques les plus durement touchés par la pandémie de COVID-19. Toutefois, le domaine de la cybersécurité offre une occasion unique aux femmes des quatre coins du monde qui cherchent à acquérir des compétences, à se perfectionner et à trouver un emploi dans un nouveau domaine.

« CompTIA se consacre à la résolution de la pénurie mondiale de nouveaux professionnels entrant dans le secteur de la cybersécurité, a déclaré Zeshan Sattar, directeur de l'apprentissage et de la certification des compétences chez CompTIA. Notre partenariat avec la WCS2 est notre plus récent effort pour accroître la participation et favoriser la diversité des personnes intéressées à commencer une nouvelle carrière dans le domaine. »

Le programme de bourse d'études de la Journée internationale des femmes en cybersécurité a été créé pour offrir une formation, une certification, du mentorat et des compétences professionnelles à des candidates diversifiées qui cherchent à faire progresser leur carrière en cybersécurité. Près de 150 femmes ont demandé des bourses d'études. Les femmes sélectionnées pour recevoir une bourse en sont à diverses étapes de leur carrière. Certaines d'entre elles travaillent actuellement dans le domaine de la technologie et recherchent des possibilités d'avancement, tandis que d'autres quittent leurs emplois dans différentes industries pour intégrer la main-d'œuvre du secteur des technologies pour la première fois.

Entre janvier et mars, les boursières de ce programme s'efforcent d'obtenir l'accréditation convoitée CompTIA Security+ en utilisant les ressources d'apprentissage CompTIA CertMaster Learn avec laboratoires intégrés et CertMaster Practice pour les aider à progresser. Leur formation est offerte dans le cadre d'une série d'ateliers dirigés par Rebecca Harrop, conférencière chevronnée en cybersécurité et formatrice en TI.

« Nous travaillons en étroite collaboration avec les candidates dans le cadre de notre programme d'enseignement inversé, et nous avons hâte de partager leurs réussites alors qu'elles s'efforcent de devenir des professionnelles certifiées CompTIA Security+ », a déclaré M. Sattar, de CompTIA.

La formation et la certification sont des éléments clés favorisant l'avancement et la rétention des femmes dans le secteur de la cybersécurité, a affirmé madame Kearney. Le programme d'avancement professionnel de la WCS2 offre également aux boursières des possibilités de planification de carrière, de mentorat et de stage. Au cours des prochains mois, nous travaillerons individuellement avec chaque boursière pour nous assurer qu'elle est en mesure de réussir et de faire progresser sa carrière en cybersécurité. »

À propos de la Women CyberSecurity Society

La Women CyberSecurity Society est la première et la seule organisation sans but lucratif au Canada à offrir du soutien par l'entremise de programmes et de services aux femmes et aux groupes sous-représentés qui souhaitent faire carrière dans le domaine de la cybersécurité. Notre mission est d'accroître la représentation des femmes à l'échelle mondiale en favorisant l'avancement, le perfectionnement des compétences et la rétention des femmes tout au long de leur carrière, dans le but de créer une communauté mondiale plus diversifiée et plus inclusive. Pour en savoir plus, visitez le https://womencybersecuritysociety.org/ .

À propos de CompTIA

La Computing Technology Industry Association (CompTIA) est le principal porte-parole et défenseur de l'écosystème mondial des technologies de l'information, dont la valeur est de 5 billions de dollars. Elle représente les 75 millions d'entreprises et de professionnels de l'industrie des technologies qui conçoivent, mettent en œuvre, gèrent et protègent les technologies qui alimentent l'économie mondiale. Grâce à l'éducation, à la formation, à la certification, à la défense des intérêts, à la philanthropie et aux études de marché, CompTIA est la plaque tournante favorisant l'avancement du secteur des technologies et de sa main-d'œuvre. Visitez le https://www.comptia.org/ .

