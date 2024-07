ATLANTA, 31 juillet 2024 /CNW/ - Un ingénieur en logiciel autodidacte largement respecté pour son dynamisme entrepreneurial et son succès en tant que leader novateur dans l'industrie des technologies de l'information (TI) a été nommé membre de l'année 2024-2025 de la communauté CompTIA, association sans but lucratif de l'industrie mondiale de la technologie. L'annonce a été faite aujourd'hui.

John Harden, directeur de la gestion des produits, Gestion de logiciels-services de Auvik, a été honoré aujourd’hui par l’association industrielle technologique CompTIA en tant que membre de la’année 2024 de la communauté. Le prix annuel reconnaît les personnes de l’industrie de la technologie qui inspirent les autres et qui offrent un service et un leadership percutants dans l’industrie.

John Harden, directeur de la gestion des produits responsable de la gestion de logiciels-services de Auvik et vice-président du conseil consultatif de l'écosystème des logiciels-services de CompTIA, est reconnu pour son service et son leadership percutants au sein de l'association et de l'industrie.

« Le talent unique et la passion de John Harden pour l'innovation technologique sont de véritables atouts pour l'industrie, a déclaré MJ Shoer, chef de la communauté, CompTIA. Il prêche par l'exemple, inspirant les autres à remettre en question le statu quo et à saisir les occasions de se dépasser. Son expérience et ses compétences distinctes sont précieuses pour CompTIA et l'ensemble de la communauté des TI. Nous sommes fiers de reconnaître l'impact et le service exceptionnel de John en lui décernant le prix de membre de l'année de la communauté CompTIA. »

M. Harden a été honoré aujourd'hui à la CompTIA ChannelCon, la principale conférence annuelle de la chaîne de TI, qui se poursuit jusqu'au 1er août.

« La communauté CompTIA est une ressource essentielle pour le mentorat, un foyer pour les pratiques exemplaires de l'industrie et un espace accueillant pour les leaders des TI et les apprenants, a déclaré M. Harden. Certains programmes incroyables, comme CompTIA Spark, me tiennent à cœur. Je suis honoré de recevoir cette reconnaissance à un moment où les TI jouent un rôle stratégique essentiel pour les entreprises du monde entier. »

M. Harden a commencé le codage au début de son adolescence avant de se classer au deuxième rang dans le cadre d'un concours de développement d'applications Web organisé par la Business Professionals of America à son école secondaire de premier cycle. Ce succès a attiré l'attention d'une entreprise technologique locale, et à seulement 16 ans, il a commencé à créer des solutions personnalisées pour aider l'entreprise à prendre de l'expansion.

Il a ensuite étudié à l'université dans le cadre d'un programme d'études commerciales, mais il a abandonné pour créer et lancer une entreprise de logiciels UCaaS avec les fondateurs d'un fournisseur de services gérés pour lequel il travaillait à l'époque. Cet esprit d'entreprise lui a finalement permis de fonder sa propre entreprise, Saaslio, en 2020. Acquise par Auvik en 2022, Sasslio est une solution logicielle qui aide les entreprises à gérer des environnements de logiciels-services et qui est maintenant connue dans la gestion de logiciels-services de Auvik.

M. Harden s'est impliqué dans la communauté CompTIA tout en dirigeant Saaslio, en assistant aux événements de l'association et en établissant des liens avec d'autres chefs d'entreprise et pairs au sein du canal. Il est maintenant vice-président du conseil consultatif de l'écosystème des logiciels-services de CompTIA, un groupe de leaders d'opinion et d'experts en la matière représentant les plateformes et les applications logicielles infonuagiques. Plus tôt cette année, M. Harden a reçu le prix CompTIA Community 2024 North America Spotlight Future Leader pour son initiative et son innovation visant à faire progresser l'industrie de la technologie.

Dans son rôle actuel de directeur des produits - logiciels-services de Auvik, M. Harden dirige le produit, le marketing des produits et la vision pour le produit de gestion de logiciels-services de Auvik. De l'alignement de la direction à l'orchestration des feuilles de route des produits, en passant par les efforts de marketing, il dirige les initiatives entre les équipes de produits afin d'obtenir une gamme de produits Auvik plus cohésive. M. Harden est présenté dans le nouveau numéro du magazine CompTIA World.

M. Harden est le neuvième leader de l'industrie de la technologie à recevoir le prix de membre de l'année de la communauté CompTIA. Parmi les autres lauréats, mentionnons Victor Johnston, Hannah Lloyd, Rita Loncar, Angel L. Piñeiro, Jr., Tracy Pound, Nellie Scott, Alex Spigel et John Tippett.

