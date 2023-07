WHITECAP DAKOTA NATION, SK, le 31 juill. 2023 /CNW/ - Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada et la Whitecap Dakota Nation

Aujourd'hui, le chef Darcy Bear de la Whitecap Dakota Nation, des membres de la communauté et l'honorable Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones, ont participé à une cérémonie organisée pour célébrer le Traité d'autonomie gouvernementale reconnaissant la Whitecap Dakota Nation / Wapaha Ska Dakota Oyate.

Ce traité marque une étape importante pour la Whitecap Nation pour se retirer de la Loi sur les Indiens et de mettre en œuvre sa vision de l'autonomie gouvernementale, tout en renforçant et en renouvelant sa relation avec le Canada, laquelle est fondée sur le respect mutuel, le partenariat et la reconnaissance des droits.

Le traité, élaboré conjointement par les deux parties, reconnaît que la Whitecap Dakota Nation a un droit inhérent à l'autonomie gouvernementale et qu'elle est l'un des

« peuples autochtones du Canada » en vertu de la Loi constitutionnelle de 1982. Le traité reconnaît également les pouvoirs législatifs de la Nation sur ses terres de réserve, ce qui comprend la gouvernance, la gestion des terres, les ressources naturelles, le développement commercial, l'appartenance, les questions culturelles, la revitalisation et la préservation des langues, l'éducation, la gestion et la responsabilité financières, la santé et les services sociaux. De plus, le traité d'autonomie gouvernementale établit une relation financière plus solide et plus stable entre la Whitecap Dakota Nation et le gouvernement du Canada.

En exerçant un plus grand contrôle sur ses propres affaires, la Whitecap Dakota Nation peut mieux mettre en œuvre sa vision de l'autodétermination, améliorer le bien-être des membres de la communauté et continuer de miser sur ses nombreuses réussites en matière de développement communautaire, économique et commercial.

Le Canada est résolu à travailler avec les partenaires autochtones pour rétablir des relations de nation à nation, mettre en œuvre le droit inhérent des Premières Nations à l'autodétermination et appuyer les communautés dans leur transition vers l'autonomie gouvernementale et l'abandon de la Loi sur les Indiens.

Citations

« Nous sommes réunis ici au nom de tous les membres de la Whitecap Dakota Nation pour célébrer l'adoption du projet de loi C-51, qui confirme le statut constitutionnel de notre Nation en tant que peuple autochtone et Nation dakota autonome au Canada. Nous sommes impatients de faire avancer le programme de réconciliation des Dakota, afin d'obtenir la reconnaissance des droits prévus à l'article 35 et une indemnisation pour les préjudices du passé, d'honorer les contributions de nos ancêtres dakota et de renforcer notre Nation pour les générations à venir. »

Le chef Darcy Bear

Whitecap Dakota Nation

« Félicitations aux dirigeants, aux Aînés, aux jeunes et aux autres membres de la communauté de Whitecap ainsi qu'à toutes les personnes qui ont contribué à l'élaboration du Traité d'autonomie gouvernementale reconnaissant la Whitecap Dakota Nation / Wapaha Ska Dakota Oyate. Ce traité marque un nouveau départ pour la Whitecap Dakota Nation, qui fait valoir son droit à l'autonomie gouvernementale et sa vision d'un avenir prospère pour sa communauté. Je me réjouis à l'idée de tirer parti de cette relation fondée sur le traité en faisant progresser les priorités communes et en œuvrant à la réconciliation des droits des Dakota de Whitecap au Canada. »

L'honorable Gary Anandasangaree

Ministres des Relations Couronne-Autochtones

Faits en bref

Les négociations sur l'autonomie gouvernementale entre les parties ont commencé en 2012 avec la signature d'un accord-cadre et ont été conclues en avril 2023 avec le traité d'autonomie gouvernementale.

Le traité d'autonomie gouvernementale a été élaboré en partenariat avec la Whitecap Dakota Nation et a reçu un large soutien de ses membres.

Un comité consultatif de Whitecap composé d'Aînés, de jeunes, de femmes et d'autres membres de la communauté a aidé à élaborer l'accord et à veiller à ce que le processus protège les perspectives, la culture et les coutumes de la Première Nation.

Une fois approuvé par la communauté, le traité d'autonomie gouvernementale a été signé et annoncé par les parties en mai 2023.

La loi fédérale visant à mettre en vigueur le traité a reçu la sanction royale le 22 juin 2023.

Maintenant que la loi fédérale est adoptée, la date d'entrée en vigueur du traité d'autonomie gouvernementale sera convenue par les parties et fixée par décret.

Comme prochaine étape, la Whitecap Dakota Nation adoptera ses propres lois pour créer et gérer son système de gouvernance.

