TORONTO, le 25 sept. 2024 /CNW/ - Le Commissaire à l'information et à la protection de la vie privée (CIPVP) a dévoilé aujourd'hui sa deuxième Vitrine de la transparence, qui propose de nouvelles initiatives inspirantes de transparence et de gouvernement ouvert d'institutions provinciales et municipales ontariennes.

Cette nouvelle galerie virtuelle met en vedette des projets novateurs qui favorisent la transparence du gouvernement et l'engagement civique et montrent l'impact positif des données ouvertes sur la population ontarienne. Lancée durant la Semaine du droit à l'information, cette vitrine illustre l'importance du droit à l'information, de la transparence et d'un gouvernement ouvert. Voici des exemples de ces projets :

L'exposition If These Walls Could Talk (« Si ces murs pouvaient parler ») de la ville de Toronto donne aux citoyens l'accès à des outils et à des documents publics sur des maisons et des quartiers historiques, ce qui leur permet de découvrir leur patrimoine local.

donne aux citoyens l'accès à des outils et à des documents publics sur des maisons et des quartiers historiques, ce qui leur permet de découvrir leur patrimoine local. Le Programme d'accès aux données environnementales relatives aux biens immobiliers du ministère de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs montre comment il est possible de penser autrement pour simplifier et rationaliser l'accès aux données sur l'état des biens immobiliers du point de vue environnemental.

montre comment il est possible de penser autrement pour simplifier et rationaliser l'accès aux données sur l'état des biens immobiliers du point de vue environnemental. Le portail de données sur la sécurité communautaire du Service de police d' Ottawa donne un aperçu de l'activité policière dans différentes communautés et favorise un engagement accru du public grâce à des données accessibles.

donne un aperçu de l'activité policière dans différentes communautés et favorise un engagement accru du public grâce à des données accessibles. Le projet sur la technologie dans les lieux publics de la ville d' Innisfil comporte des affiches interactives pour informer les résidents concernant la technologie intégrée dans les lieux publics, notamment dans des poubelles de parcs.

Cette vitrine en ligne permet aux visiteurs de parcourir les projets, qui sont mis en valeur par des contenus audio et vidéo, des descriptions et des graphiques captivants. Chaque projet est illustré par une œuvre d'art unique et originale, dont une œuvre spéciale commandée à l'artiste Shelby Gagnon de la Première Nation d'Aroland.

« La transparence et l'accès aux renseignements que détiennent les pouvoirs publics ont pour but de donner aux citoyens les moyens de se renseigner pour participer concrètement au processus démocratique, prendre part à des débats constructifs et demander des comptes aux gouvernements » a déclaré Patricia Kosseim, commissaire à l'information et à la protection de la vie privée de l'Ontario. « Piliers de la démocratie, ils suscitent la confiance du public et permettent d'obtenir des renseignements fiables et fondés sur des données probantes pour élaborer des politiques, programmes et services afin d'améliorer le quotidien des Ontariennes et des Ontariens. »

Le Défi de la transparence de cette année s'appuie sur le succès du premier défi, lancé aux institutions publiques ontariennes l'an dernier, les invitant à faire part de leurs projets créatifs et innovants qui recourent aux données ouvertes et favorisent la transparence.

Des institutions de l'ensemble du secteur public de l'Ontario ont relevé le défi de cette année, et 14 projets ont été sélectionnés pour constituer la nouvelle collection de la Vitrine de la transparence du CIPVP. Aujourd'hui, plus de 30 projets sont en vedette dans deux galeries; ils forment un éventail remarquable d'initiatives visant à faire comprendre et apprécier les données ouvertes et l'accès à l'information que détient le gouvernement. Nous avons pour objectif d'inspirer d'autres institutions à viser elles aussi une transparence accrue.

La protection de la vie privée et la transparence dans un gouvernement moderne est l'une des quatre priorités stratégiques du CIPVP. Grâce à des initiatives comme le Défi de la transparence, le CIPVP met en valeur les droits des Ontariennes et des Ontariens en matière d'accès à l'information et collabore avec les institutions publiques pour jeter un éclairage sur des exemples positifs de transparence et leurs avantages tangibles dans le quotidien des Ontariennes et des Ontariens.

