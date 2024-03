WHITBY, ON, le 5 mars 2024 /CNW/ - Le futur Complexe Whitby Sports sera une installation accessible et carboneutre grâce à un investissement fédéral de 25 millions de dollars du programme pour les bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI).

Annoncé par le député MP Ryan Turnbull, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, et la mairesse Elizabeth Roy, le Complexe Whitby Sports sera un espace accueillant pour les sports, les loisirs et les programmes culturels où toute la collectivité est la bienvenue pour se rassembler.

Le Complexe incorporera des caractéristiques pour aider tous les utilisateurs à le naviguer et à l'utiliser facilement. Cela comprend des caractéristiques comme les rampes d'accès pour fauteuils roulants, des sols antidérapants, des portes automatisées élargies, des rampes d'accès pour les piscines et de la signalisation des accès sans obstacle. Il y aura aussi des toilettes et des vestiaires unisexes et universels.

Une fois terminée, la portion interne du complexe sportif aura un aréna à deux patinoires, un centre aquatique, un gymnase double, un studio de bien-être, une piste de marche à trois voies, des salles de réunion et des espaces artistiques et culturels.

En construisant le complexe selon des normes de carboneutralité, la ville travaille pour rallier ses besoins présents et futurs avec ses engagements climatiques et de durabilité.

Citations

« Il s'agit de nouvelles fantastiques pour la ville de Whitby et notre collectivité. Le Complexe Whitby Sports servira notre collectivité en croissance en offrant une vaste gamme d'activités et de programmes athlétiques, récréatifs et culturels. J'ai toujours plaidé en faveur de cet investissement important du gouvernement fédéral et je sais qu'il garantira que le complexe sportif sera construit selon les normes de carboneutralité, sera sans obstacles et inclusif pour toute la collectivité. »

Ryan Turnbull, député de Whitby

« Je suis très heureuse de savoir que la ville de Whitby reçoit un financement important dans le cadre du programme pour les Bâtiments communautaires verts et inclusifs, afin d'appuyer le nouveau Complexe Whitby Sports. Cette installation à la fine pointe de la technologie répondra aux besoins récréatifs immédiats et futurs de notre collectivité en croissance rapide ainsi qu'à ceux des engagements environnementaux et climatiques de la ville. Il s'agira de l'une des premières installations récréatives polyvalentes au Canada qui a obtenu la cote Or LEED et est qualifié de bâtiment carbone zéro par le Conseil du bâtiment durable du Canada. Merci au gouvernement fédéral d'avoir investi dans des espaces publics durables et accessibles où les gens pourront socialiser, rester actifs et faire des connexions communautaires. »

Elizabeth Roy, mairesse, Ville de Whitby

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 25 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du Programme pour les Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI).

Le programme BCVI vise à améliorer les lieux où les Canadiens travaillent, apprennent, se divertissent, vivent, et se rassemblent, en réduisant la pollution, en réduisant les coûts et en soutenant des milliers de bons emplois. Au moyen d'améliorations écologiques et autres aux bâtiments communautaires publics existants et aux nouveaux bâtiments dans les collectivités mal desservies, le programme BCVI aide à s'assurer que les installations communautaires sont inclusives, accessibles et ont une longue durée de vie, tout en aidant aussi le Canada à progresser vers ses objectifs de carboneutralité d'ici 2050.

à progresser vers ses objectifs de carboneutralité d'ici 2050. Au moins 10 pour cent des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) a été créé pour appuyer le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'accroissement de l'efficacité énergétique et il contribue à accroître la résilience face aux changements climatiques.

: Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'accroissement de l'efficacité énergétique et il contribue à accroître la résilience face aux changements climatiques. La période de présentation des demandes dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs est maintenant terminée.

Liens connexes

Bâtiments communautaires verts et inclusifs

https://www.infrastructure.gc.ca/gicb-bcvi/index-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Ontario

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/community-infra-collectivite-fra.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Micaal Ahmed, Gestionnaire, communications, Cabinet du Ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, 343-598-3920, [email protected]; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Erin Mikaluk, Gestionnaire, Communications et services créatifs, Ville de Whitby, 289-314-6913, [email protected]; Jillian Follert, Coordinatrice des affaires publiques, Bureau de la mairesse, Ville de Whitby, 289-314-9101