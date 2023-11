SASKATOON, SK, le 16 nov. 2023 /CNW/ - Cinq projets d'infrastructure à Saskatoon amélioreront l'accès aux activités de loisirs, ainsi qu'à des services de transport en commun fiables et fréquents grâce à un investissement conjoint de plus de 151,9 millions de dollars des gouvernements du Canada et de la Saskatchewan, ainsi que de la Ville de Saskatoon. Annoncé par la ministre Jenna Sudds, le ministre Don McMorris et le maire Charlie Clark, ce projet permettra à la ville d'être plus saine et mieux reliée.

Le développement du service d'autobus express de Saskatoon (SAE) sera lancé dans le cadre de quatre différents projets. Grâce au financement annoncé aujourd'hui, la première des trois lignes prévues pour le SAE comportera 16 nouveaux arrêts sur environ 15 km entre les secteurs ouest et nord-est de Saskatoon. Pour assurer l'accessibilité et la durabilité du service, environ 25 autobus à plancher bas et à zéro émission, ainsi que 30 autobus diesel remplaceront des véhicules et amélioreront ainsi le parc de véhicules actuel. Le SAE aidera Saskatoon Transit à faire face à la croissance prévue de la ville et améliorera la fiabilité et la résilience. L'accroissement de la capacité permettra également de pallier le manque actuel d'autobus.

La Ville recevra également un financement pour construire un nouveau centre de loisirs dans le secteur Holmwood. L'installation sera entièrement accessible et comprendra une piscine pour la nage en longueur et les activités de loisirs, une salle de conditionnement physique et de musculation, ainsi que des espaces polyvalents et une garderie. Le nouveau centre de loisirs d'East Side offrira à près de 70 000 résidents de cette collectivité de l'est de la ville davantage d'occasions de se réunir, de rester actifs et de créer des souvenirs durables.

« Nous travaillons dans le but de bâtir un avenir plus prometteur, plus résilient et plus durable pour nos enfants et nos petits-enfants. Cela signifie qu'il faut investir dans des infrastructures qui permettent de bâtir des collectivités plus fortes et plus saines, et qui aident les résidents à se réunir, ainsi qu'à se rendre au travail et à l'école. Les projets comme ceux qui sont annoncés aujourd'hui soutiennent notre vision commune d'une ville de Saskatoon plus verte et mieux reliée. L'amélioration et le développement du service de transport en commun permettront d'améliorer l'expérience et le confort des navetteurs, tandis que le nouveau centre de loisirs favorisera l'adoption d'un mode de vie actif. Nous continuerons d'investir dans des projets qui aident à réduire les émissions et permettent aux Canadiens de se rendre plus facilement à destination. »

L'honorable Jenna Sudds, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le gouvernement de la Saskatchewan est fier de soutenir ces importants projets dans le cadre d'un investissement de près de 34 millions de dollars. Le transport en commun joue un rôle essentiel dans la circulation et le fonctionnement d'un grand centre comme Saskatoon, et les résidents méritent de pouvoir compter sur un réseau d'autobus fiable pour se rendre à destination. L'une de ces destinations sera un jour le nouveau centre de loisirs, où, j'en suis sûr, d'innombrables souvenirs seront créés et où de nombreuses expériences seront partagées. Ce sont des investissements dans les résidents de la Saskatchewan et dans les vies formidables qui s'y construisent. »

L'honorable Don McMorris, ministre des Relations gouvernementales de la Saskatchewan

« Cet investissement en infrastructure transformateur est essentiel pour bâtir une ville de Saskatoon dynamique pour sa population croissante. Le service d'autobus express et les améliorations connexes qui seront apportées aux infrastructures routières rendront les déplacements dans notre ville plus efficaces et plus fiables pour tous les usagers. Le nouveau centre de loisirs d'East Side offrira des possibilités sportives, récréatives et culturelles indispensables. Je remercie nos partenaires des gouvernements du Canada et de la Saskatchewan d'avoir rendu ces projets possibles. »

Charlie Clark, maire de Saskatoon

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 60 789 075 $ dans ces projets. Le gouvernement de la Saskatchewan investit 33 986 861 $ et la Ville de Saskatoon fournit 57 196 751 $.

investit 60 789 075 $ dans ces projets. Le gouvernement de la investit 33 986 861 $ et la Ville de fournit 57 196 751 $. Le financement du gouvernement du Canada provient du volet Infrastructures de transport en commun et du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada . Ce programme fait partie du plan Investir dans le Canada du gouvernement.

provient du volet Infrastructures de transport en commun et du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le . Ce programme fait partie du plan Investir dans le du gouvernement. Ces volets appuient la construction, le développement et l'amélioration de réseaux de transport en commun urbains et ruraux, ainsi que l'amélioration des infrastructures culturelles, des installations récréatives et des infrastructures communautaires.

Les investissements dans le transport en commun aident les Canadiens à se rendre là où ils doivent aller, à créer de nouveaux emplois dans les secteurs de la construction et de la fabrication, à réduire la pollution, ainsi qu'à rendre la vie plus abordable.

En comptant l'annonce d'aujourd'hui, quatre projets d'infrastructure ont été annoncés en Saskatchewan dans le cadre du volet Infrastructures de transport en commun, pour une contribution fédérale totalisant plus de 44,5 millions de dollars et une contribution provinciale totalisant plus de 20,4 millions de dollars.

dans le cadre du volet Infrastructures de transport en commun, pour une contribution fédérale totalisant plus de 44,5 millions de dollars et une contribution provinciale totalisant plus de 20,4 millions de dollars. En comptant l'annonce d'aujourd'hui, 36 projets d'infrastructure ont été annoncés en Saskatchewan dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, pour une contribution fédérale totalisant plus de 90,6 millions de dollars et une contribution provinciale totalisant plus de 39,7 millions de dollars.

dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, pour une contribution fédérale totalisant plus de 90,6 millions de dollars et une contribution provinciale totalisant plus de 39,7 millions de dollars. Le gouvernement du Canada investit 14,9 milliards de dollars sur huit ans dans des réseaux de transport en commun fiables, rapides, abordables et propres. Ce financement comprend 3 milliards de dollars par année en fonds fédéraux permanents et prévisibles pour le transport en commun, qui seront disponibles pour soutenir les solutions de transport en commun à partir de 2026-2027.

investit 14,9 milliards de dollars sur huit ans dans des réseaux de transport en commun fiables, rapides, abordables et propres. Ce financement comprend 3 milliards de dollars par année en fonds fédéraux permanents et prévisibles pour le transport en commun, qui seront disponibles pour soutenir les solutions de transport en commun à partir de 2026-2027. Depuis 2015, le gouvernement du Canada a annoncé un investissement sans précédent de plus de 30 milliards de dollars pour des milliers de projets de transport en commun dans des collectivités d'un océan à l'autre.

a annoncé un investissement sans précédent de plus de 30 milliards de dollars pour des milliers de projets de transport en commun dans des collectivités d'un océan à l'autre. Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

