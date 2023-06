Le gouvernement du Canada investit en Colombie-Britannique pour revitaliser les espaces communautaires

RICHMOND, BC, le 28 juin 2023 /CNW/ - Des espaces publics sûrs et inclusifs sont indispensables à la création de collectivités vibrantes. Ils rassemblent des personnes de tous âges et de toutes capacités, soutiennent les entreprises et stimulent la vitalité économique. Dans l'ensemble de la Colombie-Britannique, les collectivités accueillent les résidents et les visiteurs pour leur faire profiter d'espaces publics nouveaux et améliorés.

La Ville de Richmond profitera d'un investissement pour revitaliser un espace public historique à Richmond en Colombie-Britannique. (Groupe CNW/Pacific Economic Development Canada)

Aujourd'hui, Parm Bains, député de Steveston Richmond Est, a annoncé un investissement de 459 000 $ dans le cadre du Fonds canadien de revitalisation des communautés pour la Ville de Richmond. L'annonce a été faite au nom de l'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan).

Ce soutien a permis à la ville de rénover un lieu historique important et populaire de Steveston : la London Farm. Cet investissement contribue à l'amélioration de l'espace pour le rendre plus sûr et plus inclusif grâce à une nouvelle signalisation, à l'amélioration des sentiers, à une nouvelle promenade et bien plus encore. Les visiteurs et les habitants de la région auront désormais la possibilité de visiter cette attraction locale rénovée, qui met en valeur l'histoire et le patrimoine agricoles importants de Richmond.

De tels projets aident les collectivités et les entreprises de la Colombie-Britannique à accueillir les touristes d'ici et d'ailleurs, à améliorer le bien-être de la collectivité, à créer des emplois et à stimuler l'économie locale.

Citations

« Les investissements accordés dans le cadre du Fonds canadien de revitalisation des communautés illustrent la manière dont le gouvernement du Canada et PacifiCan aident à stimuler le développement économique dans les collectivités de l'ensemble de la Colombie-Britannique. Les résidents de Richmond de toutes origines profiteront d'un lieu historique rénové, la London Farm. »

- L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada

« La Ville de Richmond a une histoire riche et variée. L'investissement annoncé aujourd'hui en faveur de l'historique London Farm est un exemple de la manière dont la préservation et l'amélioration des espaces communautaires permettent aux résidents et aux touristes de se rassembler et d'apprendre notre histoire grâce à des espaces accessibles et ouverts. »

- Parm Bains, député de Steveston-Richmond-Est

« L'agriculture est un aspect important de l'histoire et du patrimoine de Richmond. La London Farm offre aux visiteurs l'occasion de découvrir les débuts de la vie agricole à Steveston. Ce soutien permet également à la London Heritage Farm Society de poursuivre son travail d'entretien et d'amélioration des terrains environnants et de ses vastes jardins. Ces travaux offrent également des possibilités d'emploi et soutiennent la vision à long terme de la protection de ce site historique important. »

- Malcolm Brodie, maire de la Ville de Richmond

Faits en bref

PacifiCan est l'agence fédérale de développement économique dédiée aux Britanno-Colombiens. PacifiCan travaille avec des partenaires qui bâtissent des entreprises novatrices, créent des emplois de qualité et soutiennent la croissance inclusive d'un bout à l'autre de la Colombie-Britannique.

En 2022, PacifiCan a ouvert de nouveaux bureaux à Victoria , à Campbell River , à Kelowna , à Cranbrook , à Prince George , à Prince Rupert et à Fort St. John , servant des entreprises et des collectivités dans toute la province.

, à , à , à , à , à et à , servant des entreprises et des collectivités dans toute la province. Le Fonds canadien de revitalisation des communautés fournit 500 millions de dollars sur deux ans pour aider les collectivités à construire et à améliorer des infrastructures, rendant ainsi les espaces publics plus sûrs, plus verts et plus accessibles.

