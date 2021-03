Aujourd'hui, le secrétaire parlementaire de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, Neil R. Ellis, au nom du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé un investissement d'environ 2,7 millions de dollars provenant du Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone pour soutenir un projet de conversion des déchets alimentaires en énergie renouvelable à Petawawa, en Ontario.

La Ville de Petawawa modernisera ses digesteurs pour empêcher l'acheminement des déchets alimentaires dans les sites d'enfouissement en les transformant en énergie propre. La Ville apporte également pour sa part 2,7 millions de dollars, et le financement total permettra d'augmenter la production de biogaz et de traiter une plus grande quantité de déchets organiques pour produire de l'électricité et approvisionner l'usine en énergie. Pendant la durée de vie du projet, la Ville constatera une réduction cumulative d'environ 300 000 tonnes d'émissions de gaz à effet de serre, ce qui équivaut à retirer environ 92 000 voitures de la circulation pendant un an. De plus, elle évitera que 280 000 tonnes de déchets alimentaires soient envoyées dans des sites d'enfouissement au cours des dix prochaines années.

Le financement fédéral de ce projet provient du volet des champions du Défi pour une économie à faibles émissions de carbone du gouvernement du Canada, qui permet d'investir dans des projets qui visent à réduire la pollution par le carbone, à faire économiser de l'argent et à créer de bons emplois.

Le plan climatique renforcé du Canada contient des mesures pour réduire les émissions et créer des emplois dans tout le pays. Il vise à créer un avenir plus propre et plus sain, et les investissements dans un approvisionnement en énergie propre pour nos collectivités y occupent une grande place.

Citations

« Le gouvernement du Canada est fier de soutenir des projets novateurs qui assurent la réduction des émissions et la création de bons emplois. Ce projet permettra de réduire la pollution dans une proportion équivalant au retrait de toutes les voitures en circulation dans le comté de Renfrew pendant un an. C'est un excellent exemple du type de leadership novateur que les municipalités de tout le pays exercent pour aider le Canada à dépasser l'objectif qu'il s'est fixé au titre de l'Accord de Paris pour 2030 et à devenir carboneutre d'ici 2050. »

- Neil R. Ellis, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« La Ville de Petawawa est résolue à montrer l'exemple dans la lutte contre les changements climatiques en assurant la transition de la prestation des services essentiels de manière à réduire les émissions de gaz à effet de serre générées par notre propre biogaz issu des opérations de traitement des eaux usées. La mise à niveau de la technologie des digesteurs anaérobies de la station d'épuration des eaux usées pour passer d'un processus traditionnel à un processus de récupération des ressources favorise une économie propre axée sur l'énergie renouvelable plutôt que sur les combustibles fossiles. Cette initiative zéro émission favorise la durabilité environnementale en empêchant les déchets alimentaires de s'accumuler dans les sites d'enfouissement et en optimisant les installations municipales existantes. Le conseil municipal remercie Environnement et Changement climatique Canada et le Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone pour ce financement qui permet de tirer parti des atouts locaux, d'accéder à une infrastructure avancée et, en fin de compte, d'améliorer la qualité de vie dans notre collectivité caractérisée par "sa nature dynamique". »

- Bob Sweet, maire de la Ville de Petawawa

Faits en bref

Le projet de la Ville de Petawawa permettra d'éviter que 280 000 tonnes de déchets alimentaires soient jetées dans des sites d'enfouissement sur une période de dix ans, en offrant la possibilité de continuer à réduire les émissions et à détourner les déchets dans les années suivantes. Le réacheminement des déchets alimentaires aura une incidence directe sur la durée de vie effective des sites d'enfouissement existants, diminuant ainsi le besoin d'avoir de nouveaux sites d'enfouissement.

Le Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone soutient des projets d'efficacité énergétique dans les provinces et les territoires du Canada , qui aideront les Canadiens et les entreprises à économiser de l'argent en réduisant leur facture d'énergie. En outre, une aide est offerte aux industries afin de mettre en place des technologies propres qui les aideront à être plus efficaces et novatrices, créant ainsi des emplois et faisant réaliser des économies dans tout le Canada .

, qui aideront les Canadiens et les entreprises à économiser de l'argent en réduisant leur facture d'énergie. En outre, une aide est offerte aux industries afin de mettre en place des technologies propres qui les aideront à être plus efficaces et novatrices, créant ainsi des emplois et faisant réaliser des économies dans tout le . Le Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone est un pan important du plan de lutte contre les changements climatiques du Canada , car il aide le Canada à garder le cap sur l'objectif qu'il s'est fixé au titre de l'Accord de Paris pour 2030 en vue de le dépasser.

