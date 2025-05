La Ville de Montréal réserve quatre propriétés municipales à la SHDM pour développer des logements hors marché

MONTRÉAL, le 2 mai 2025 /CNW/ - La Ville de Montréal a le plaisir d'accorder une priorité de développement de quatre propriétés municipales à la Société d'habitation et de développement de Montréal (SHDM) pour la réalisation de logements hors marché. Ces sites municipaux sont réservés dans le cadre de la nouvelle politique de cession d'immeubles municipaux de la Ville de Montréal visant à mettre à la disposition des organismes à but non lucratif des sites pour soutenir la création de projets de logements hors marché pour les Montréalaises et Montréalais.

Ces sites présentent un potentiel de plus de 210 logements abordables et/ou sociaux, en plus d'offrir des retombées économiques et sociales importantes pour ces quartiers de la Ville :

Sites Adresse Arrondissement Potentiel de logements Plaza Hutchison

Terrain et bâtiment 7290 rue Hutchison Villeray-Saint-Michel-

Parc-Extension 40 logements Ancienne usine Solotech

Terrain Angle Gilford et 2e Avenue Rosemont-La Petite-Patrie 75 logements Hall

Terrain et bâtiment 2145 rue Hall Le Sud-Ouest 40 logements Hampton

Terrain Adjacent au 4335, avenue

de Hampton Côte-des-Neiges-

Notre-Dame-de-Grâce 56 logements TOTAL



211 logements

En tant que bras immobilier de la Ville de Montréal, la SHDM est identifiée dans la politique de cession d'immeubles municipaux comme un partenaire privilégié pouvant conclure des ententes de développement pour des sites spécifiques. À partir de maintenant, la SHDM s'affairera à effectuer les études de faisabilité et les montages financiers de ces quatre sites pour en valoriser le potentiel et créer un maximum de logements hors marché, en fonction du contexte et des besoins.

« Aujourd'hui, nous posons à nouveau un geste concret pour répondre aux besoins en logement abordable à Montréal. La réservation de ces quatre propriétés démontre notre engagement à garantir une offre de logements abordables pour toutes et tous. Construire des logements accessibles financièrement est une grande priorité pour notre Administration, et acquérir des terrains stratégiques est une étape indispensable pour y parvenir. Je tiens à remercier la SHDM pour sa précieuse collaboration. Cette initiative s'inscrit dans une série d'actions que nous posons pour préparer le terrain à la construction de logements sociaux et abordables sur notre territoire. En multipliant ces gestes, nous affirmons notre détermination à bâtir une ville inclusive, où chaque personne a accès à un logement de qualité », a souligné Benoit Dorais, vice-président du comité exécutif et responsable de l'habitation, des finances et de l'évaluation foncière, de la stratégie immobilière et des affaires juridiques.

« La SHDM est heureuse de bénéficier de ces quatre sites qui vont contribuer à atteindre son objectif de développer 1 000 logements abordables et sociaux d'ici 2027. Nos équipes d'experts en développement immobilier vont travailler avec l'ensemble des partenaires concernés pour créer des logements hors marché destinés à une mixité de clientèles et adaptés aux besoins de chaque secteur », s'est réjouie Sophie Rousseau-Loiselle, directrice générale de la SHDM.

Consultez le site Montreal.ca, pour en savoir plus sur la Politique de cession de la Ville.

Organisme paramunicipal à but non lucratif, la SHDM contribue au développement social et économique de la Ville de Montréal par le développement, la gestion et la mise en valeur d'actifs immobiliers de nature résidentielle, institutionnelle et culturelle. Bras immobilier de la Ville de Montréal, elle met à profit son expertise et les moyens nécessaires pour accroître significativement l'offre d'habitations abordables à Montréal et à la sauvegarder. La SHDM, c'est aujourd'hui plus de 5 200 logements abordables hors marché.

